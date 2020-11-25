美環保署長取消訪台 陳其邁：台美關係會繼續深化

美國環保署長美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler） 取消原定的訪台行程，引發許多台美關係的聯想。民進黨高雄市議員林智鴻今天利用總質詢時就此問市長陳其邁的看法。陳其邁表示，惠勒取消的原因，要尊重美方，由美方來說明；目前美國在政權輪替時期，他認為這對台美的關係不會有太多的影響，不同的執政黨和總統，台美關係都會繼續深化。

陳其邁說，美國環保署長取消訪台的原因，應該由美方來做說明；就他的了解，惠勒應該之前就有安排一些訪台的行程和規畫，最近美國在政權交接，可能有一些考量和安排，這個應該由他們來做說明會比較好。

陳其邁表示，整個亞洲跟太平洋的安全和穩定，台海的穩定，符合美國國家的利益；蔡英文總統上任之後，一方面強化與周邊夥伴安全對話，一方面強化國防武力軍事設備，我國與美方在軍事設備採購、情報資訊交換、從國防到經濟等都有一定的交流，環保署長來，是單一個案。