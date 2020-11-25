影／NCC主委陳耀祥喬頻道？藍委籲下台
NCC對中天新聞不換照後，空出的52頻道引起多家業者矚目，NCC主委陳耀祥日前傳出找頻道業者中嘉喝咖啡，希望能將寰宇換給華視，此舉讓國民黨立委林為洲等人抨擊是公然喬頻道，獨立機關早已不獨立，主委陳耀祥早該辭職。
林為洲表示，親綠的台灣民意基金會民調顯示，有近七成的人不相信NCC能獨立行使職權，如今NCC以獨立機關裁決中天新聞出局後，居然公然找業者喬頻道，行政院長蘇貞昌主導的主委表現荒腔走板，應該自己辭職。
立委鄭麗文更抨擊，陳耀祥砍掉中天後，在記者會公開點名把繡球給華視，現在爆出公開恐嚇業者，還說是總統府的意思，如此行徑是狐假虎威，還是拿雞毛當令箭，或是有所本要來當打手？
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