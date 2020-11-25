遭時力黨紀委停權一年半 廖郁賢：接受處分

時代力量雲林縣議員廖郁賢昨遭黨部紀律委員決議停權一年半，廖隨後在臉書粉絲專頁發文表示接受處分，並指出自己「從停權的那刻，我想自己應該也失去決策委員的身分，大概是有史以來任期最短的委員」。

時力今年7月爆出人頭黨員案，廖郁賢遭指涉及灌水，昨被暫停雲林縣黨部主委職權，並裁決停權一年半，她將無法參加時力明年2月重選的決策委員，恐有可能失去下屆議員黨內提名資格。

對此廖郁賢沒有正面回應，是否改以無黨籍身分參選下屆雲林縣議員，廖僅說，「接受，放下，往前走，這是我選擇的方式。未來，我也會繼續揹負著任何可能的艱熬，持續在地方議會戰鬥，讓時代力量能在雲林繼續茁壯」。

廖郁賢說，「在這個艱難的時刻，為了時代力量能早日找回社會對於黨的信任，沒有委屈，內耗無意，因為那只會再徒增鄉親對時代力量的誤解，也為顧全所有一路在黨努力的黨公職與夥伴，自己不做申訴，就此接受決議」。