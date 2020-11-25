【即時短評】吳釗燮惋惜惠勒不來 因沒了大內宣舞台？

美國環保署長惠勒取消訪台，外交部長吳釗燮從「感到振奮」到「感到惋惜」，一個即將「畢業」的川普政府官員訪台，既沒有代表性也沒有實質意義，吳釗燮的情緒卻猶如坐雲霄飛車般波動，有這樣的外交部長，人民才應該感到惋惜。

今年遇到美國總統大選，川普政府大打台灣牌抗中，蔡政府隨之起舞，兩周內三度對台軍售，無論有沒有實質需求，台灣只能埋單替川普助選，美國衛生部長來，台灣仍沒買到疫苗，國務院主管經濟成長和能源的次卿來，台美經濟對話只簽了沒有法律效力的備忘錄。在民進黨政府大力宣傳台美關係史上最好的表面下，仍缺少實質。

民進黨政府在外交政策上嚴重向美國靠攏，幾乎已從「親美」到「傾美」，還沒上國際談判桌就先宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，吳釗燮和外交部宣稱，這個決定受到美國朝野政要肯定和歡迎，讓人不知道他們是台灣還是美國的外交部長和外交部？

惠勒原本來台灣預計要談空氣品質、海洋保育等議題，但川普決定退出巴黎協定，甚至全面否認全球暖化危機存在，說是「中國的騙局」，惠勒被起底原本是煤炭業說客，上台後全面鬆綁石油與天然氣開採與運送的環境法規，環保政策也常被質疑，邀請這樣立場的官員來談空氣品質的合作，吳釗燮說相信國人會感到振奮，無異是睜眼說瞎話。

川普政府任期進入倒數，明年1月即將政權交接，拜登任命的國務卿布林肯，將走回穩健外交處理模式，民進黨立委也評估未來台美交往會從高調轉趨低調，未來少了可以大內宣的舞台和夥伴，這恐怕才是吳釗燮感到惋惜的地方。