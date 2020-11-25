明示「要華視撤寰宇」？ 總統府：沒預設立場也不涉入

針對有媒體報導指稱，NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥兩度找中嘉喬有線電視52台，更明示總統府「要華視撤寰宇」，總統府發言人張惇涵表示，關於第52台後續應如何處置，是NCC之權責，總統府沒有預設立場，也不會涉入，尊重NCC獨立機關依法獨立行使職權。

NCC日前決議，駁回中天新聞台換照案，陳耀祥在當天記者會表示，呼籲希望系統業者給公廣集團新聞台一個機會，引發外界側目。另一方面，系統業者中嘉則送出更換頻道案，提出由寰宇新聞台替代中天新聞台，同樣引起不少議論。

52台由誰取而代之，使得NCC與系統業者動向，引起注目。有媒體報導指出，陳耀祥日前兩度找中嘉高層商談，報導內容還指稱陳耀祥說是府方「要華視撤寰宇」。對於這項報導，府方上午澄清不會涉入，也沒有預設立場。

對於未來誰入主52台，不少頻道業者摩拳擦掌，但有業者認為，不應去淌52台的混水，因此多保持觀望的態度，甚至認為不應在此時參與其中，但仍有部分業者想趁中天案的機會搶進52台。

據了解，民進黨內部評估認為，府院不宜在此時介入此事，一方面是既然先前不涉入中天新聞台換照案，也就沒有立場去置喙誰是52台的新主人，另一方面，有意入主的頻道業者，在中天換照案前，早就透過關係探詢，其背後的政治關係，藍、綠皆有，因此，此刻若有特定立場，恐怕只會釀發另一波政治風暴。對於外界猜測或影射，府院高層僅能低調不多做回應，避免留給外界任何揣測的空間。