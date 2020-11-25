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外交部明年買百萬攝影機直播 藍委：不是用頂規就是好

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部編列購買直播項目清單。圖/國民黨立委馬文君辦公室提供
外交部編列購買直播項目清單。圖/國民黨立委馬文君辦公室提供

立法院外交及國防委員會今天審查外交部預算，朝野立委質疑，外交部編列明年預算中，擴編「採購網路直播、攝影及燈光設備」，其中光是一台專業的攝影機就要117萬，國民黨立委江啟臣質疑，大家都有在做直播，連手機都能直播，外交部卻要買一台一百多萬的攝影機，國民黨立委馬文君也質疑，外交部要好好思考購置的器材，不能花錢不手軟。

外交部明年度預算「一般行政」中「基本行政工作維持」中設備及投資編列1542萬2千元，其中包括211萬5千元的購置網路直播、攝影及燈光設備清單，預算遭朝野立委質疑浮編。

江啟臣說，外交部不是不能直播，只是列出來的設備都是頂級規格，難道以後其他部會也都比照如此？兩百多萬的預算中光是攝影機就要一百多萬，混音器也用到演唱會規格，其他部會也有類似配備，國防部軍備局也有，全部設備才一百多萬，他自己也有直播，知道要用什麼器材，直播講求的是效果、時間和議題，不是設備頂規就好，都沒有考量到這都是人民的納稅錢。

馬文君說，她請外交部向她說明這筆預算，外交部表示，希望把之後的新聞中心升級成可以和外國視訊的空間，但外交部過去就有和外國視訊及接受外媒專訪，現在說要網路直播、視訊會議，可是今年大量使用視訊和直播是因為疫情，未來的活動在疫情消失後應該都會恢復到實體會議，設備使用度很低，還要有人力維護管理，她認為根本不需要花這麼多錢。

民進黨立委蔡適應表示，外交部歷年來靈活運用各種傳統和新興社群媒體平台，達到相當的宣傳效果，並沒有窒礙或明顯不足的地方，明年度要購買網路直播設備、可攜式LED燈光設備等，和外交部的核心業務偏離，且外交部擴編這邊的預算，卻沒有看到有在其他相對應的地方減少預算。

外交部公眾外交協調會執行長歐江安表示，外交部希望與時俱進，讓民眾在第一時間掌握外交部例行記者會或其他記者會內容，也能讓外媒專訪，或和外國進行視訊，攝影機有詢價過，得到的回覆是150萬左右，外交部採購的是110萬。

經過討論後，外交委員會召委王定宇表示，該筆預算科目減列50萬，書面報告後才能動支。

外交部 網路直播

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