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大內宣不手軟 行政院去年近1500萬買政令宣導

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺。記者賴于榛／攝影
行政院秘書長李孟諺。記者賴于榛／攝影

根據行政院報告，行政院去年度的政策宣導廣告預算執行共達53項次，其中9項超過50萬元，涵蓋廣播、電視、網路與車體廣告；單看網路媒體部分，網路媒體部分，花蓮電子報、花蓮數位影像多媒體、新頭殼、三立新聞網都有相關露出。

內政委員會今處理109年度中央政府總預算有關行政院預算凍結書面報告案計5案等案，邀請行政院秘書長李孟諺、新聞傳播處代理處長邱兆平等人官員列席。

李孟諺報告表示，行政院本部明年度歲入預算編列1820億2708萬2千元；歲出預算編列13億575萬2千元，其中經費支出前三名分別為，一般行政編列9億4423萬3千元，主要為人事費及基本行政工作維持費，及一般建築及設備編列1億1953萬5千元，主要辦理院區各大樓建築物耐震補強工程、院區空調系統汰換第六期工程、汰換首長專用車及公務車等。

至於第三名，李孟諺說是新聞傳播業務編列4858萬元，主要係辦理本院重大政策新聞發布、策製文宣資料與政策宣導、輿情蒐報與即時回應。

報告也提及去年度的政策宣導廣告預算，執行共達53項次，超過50萬元的部分，包含行政院經貿談判辦公室與經濟部合作分攤今周刊合作辦理新南向數位廣宣，共花80萬元；二、新聞傳播處透過廣播宣導所得稅優化-減輕賦稅全民受惠30秒，共76.2萬元；三、新聞傳播處推出520施政三周年六支電視廣告，製作費達209萬8000元；四、新聞傳播處透過廣播宣導農業議題-喜農機具篇、肥料降價篇等廣告，共70萬元。

第五則是新聞傳播處透過車體廣告宣傳減稅、照顧兒少、拚經濟、簡政便民、深化改革、守護國家、挺農民，180面車體廣告全數投入在6都，共140萬4000元；六、經貿談判辦公室與經濟部國貿局共同辦理分攤擬規劃第四波討論中小企業與人才的廣播節目共50萬元。

第七為新聞傳播處透過電視廣告宣導反毒-守護家園篇，費用為63.6萬元；八、新聞傳播處的育兒補助廣播篇花費80萬元；九、行政院經貿談判辦公室執行108年度網際網路廣宣第二案，透過每天一則臉書宣傳，金額為98.9萬元。

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