時力人頭黨員案報告出爐 揭露黃捷、林穎孟參與其中

時代力量雲林縣議員廖郁賢、時力宜蘭縣黨部前主委郭禀翰涉及人頭黨員案，時力紀律會昨天已做出懲處。調查報告指出，根據當事人廖郁賢、郭禀翰陳述內容，已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟，二人都曾直接或間接將有問題的人頭黨員資料送至雲林、宜蘭地方黨部闖關。

決策會裁決書指出，廖郁賢在配合調查時陳述，有部分入黨申請表來自於高雄市議員黃捷與其團隊，黃捷給的那一批入黨申請，因為黃捷驗過了，所以自己未再重複檢驗過，即勾選入黨申請表中「是否完成身分證件驗證」欄位。紀律會表示，廖郁賢顯然未盡地方主委把關之責，甚為明確。

對於為何身為雲林縣黨部主委，要接受遠從高雄來的入黨申請。廖郁賢在陳述中也提及，黃捷的部分也要檢討她的主委怎麼那麼沒有人緣，不去她那邊入黨，要在我這邊入黨。

決策會裁決書顯示，郭稟翰在配合調查時陳述，宜蘭縣黨部79件紙本入黨申請資料中，議員林穎孟直接或間接送件者11件。

紀律會表示，在中央黨部組織部針對這79件資料進行電話查核時，接通的34件申請案中，有高達23件不清楚入黨方式，但申請表中「以上資料由申請人確認無誤後親簽」之欄位卻有簽名，顯見郭稟翰身為地方黨部主委，未全面進行實質身分驗證之審核，實有疏失。