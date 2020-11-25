快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時力人頭黨員案報告出爐 揭露黃捷、林穎孟參與其中

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照

時代力量雲林縣議員廖郁賢、時力宜蘭縣黨部前主委郭禀翰涉及人頭黨員案，時力紀律會昨天已做出懲處。調查報告指出，根據當事人廖郁賢、郭禀翰陳述內容，已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟，二人都曾直接或間接將有問題的人頭黨員資料送至雲林、宜蘭地方黨部闖關。

決策會裁決書指出，廖郁賢在配合調查時陳述，有部分入黨申請表來自於高雄市議員黃捷與其團隊，黃捷給的那一批入黨申請，因為黃捷驗過了，所以自己未再重複檢驗過，即勾選入黨申請表中「是否完成身分證件驗證」欄位。紀律會表示，廖郁賢顯然未盡地方主委把關之責，甚為明確。

對於為何身為雲林縣黨部主委，要接受遠從高雄來的入黨申請。廖郁賢在陳述中也提及，黃捷的部分也要檢討她的主委怎麼那麼沒有人緣，不去她那邊入黨，要在我這邊入黨。

決策會裁決書顯示，郭稟翰在配合調查時陳述，宜蘭縣黨部79件紙本入黨申請資料中，議員林穎孟直接或間接送件者11件。

紀律會表示，在中央黨部組織部針對這79件資料進行電話查核時，接通的34件申請案中，有高達23件不清楚入黨方式，但申請表中「以上資料由申請人確認無誤後親簽」之欄位卻有簽名，顯見郭稟翰身為地方黨部主委，未全面進行實質身分驗證之審核，實有疏失。

黃捷 時代力量 林穎孟

延伸閱讀

時力最短命決策委員 廖郁賢人頭黨員案被停權一年半

雄女明校慶 校友黃捷提前返校祝福重現逗趣招牌白眼

網友人身攻擊挨告願致歉 黃捷：應為言論負責

影／不再姑息！ 黃捷今提告貼文人身攻擊的網友

相關新聞

NCC主委陳耀祥被爆傳達府意喬52台 藍委：自己辭一辭

中天新聞台換照未過，讓出的52台成為各頻道業者爭搶目標。「上報」報導，NCC主委陳耀祥兩度找中嘉高層喝咖啡，希望能「撤寰...

出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒，已取消這次訪問行程。

時力人頭黨員案報告出爐 揭露黃捷、林穎孟參與其中

時代力量雲林縣議員廖郁賢、時力宜蘭縣黨部前主委郭禀翰涉及人頭黨員案，時力紀律會昨天已做出懲處。調查報告指出，根據當事人廖...

政院：尊重與惋惜惠勒的行程規劃 盼持續深化互動交流

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台，行政院秘書長李孟諺今表示，台美之間長期以來的環保合作關係密切，...

美環保署長惠勒取消訪台 總統府：惋惜 環保合作關係將持續

針對美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台，總統府發言人張惇涵表示，府方尊重美國環保署署長的行程規劃...

時力最短命決策委員 廖郁賢人頭黨員案被停權一年半

時代力量雲林縣議員廖郁賢、時力宜蘭縣黨部前主委郭禀翰涉及人頭黨員案，全案由時力紀律委員會調查中。紀律會昨天已做出決議，廖...

美環保署長取消訪台 吳釗燮：和美合作國際環保不會停

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台，外交部長吳釗燮今天表示，從美方接到通知惠勒因為行程改變，年底前...

美環保署長取消訪台 蕭美琴：環保合作仍會持續

美國媒體報導，美國環境保護署署長惠勒將取消12月的訪台行程。對此，駐美代表蕭美琴表示惋惜，但也強調台美環保領域合作仍會持...

美環保署長取消訪台 外交部：感到惋惜

外國媒體報導，美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台，外交部今天表示，惠勒因行程變動，確定無法在年底...

中天假處分案下周一開庭 NCC：尊重

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議對中天新聞台不予續照。中天電視不服處分，前天向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，盼暫時保留...

2年前今天落選 陳其邁發文：一生一次的機會，會更努力

連續兩天的民調，給了高雄市長陳其邁不一樣的「分數」，陳其邁表示會參考民調。晚間，他在臉書貼文強調，「一生一次的機會，我會...

挪威台灣留學生遭註記中國籍 吳釗燮籲速更正錯誤

在挪威的台灣留學生因為居留證國籍欄被註記為「中國的一省」上訴至挪威最高法院遭駁回，外交部長吳釗燮19日接受挪威最大報「晚...

熱門新聞

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」陳其邁第一

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

F-16失聯逾72小時 國搜中心停止協搜

台船董事長爆 潛艦國造困難之一包括境外勢力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。