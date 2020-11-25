時力最短命決策委員 廖郁賢人頭黨員案被停權一年半

時代力量雲林縣議員廖郁賢、時力宜蘭縣黨部前主委郭禀翰涉及人頭黨員案，全案由時力紀律委員會調查中。紀律會昨天已做出決議，廖停權一年半、郭停權半年，廖郁賢黨籍被停權連帶剛遞補高鈺婷的決策委員資格也將失去；廖郁賢表示，自己大概是有史以來任期最短的決策委員。

廖郁賢、郭禀翰2人在擔任地方黨部主委期間，疑似放縱大量人頭黨員申請入黨，試圖影響決策委員選舉結果，時力決策委會在7月30日共同決議，暫停2人的黨部主委職權，並將全案送交紀律委員會調查。

廖郁賢在臉書證實了被停權的決議並表示，自己接受處分不會申訴，因為時代力量乘載太多責任，不能再讓任何人失望，因此在這個艱難的時刻，為了時力能早日找回社會的信任，無意繼續內耗。

時力紀律會在裁決書中表示，調查過程中另外發現被廖郁賢恐有涉犯刑法第210條變造私文書、第215條業務登載不實、第 216條行使不實登載文書之虞，紀律會無法姑息、縱容刑事犯罪， 但刑事司法偵查並非本會之職權，故建請決策委員會決議，是否對其提起刑事告訴，避免未來造成本黨傷害。