南方澳斷橋最終調查報告今出爐 交部尊重、編15億檢測

去年10月1日南方澳跨港大橋崩塌，造成六名外籍漁工罹難，12人輕重傷。國家運輸安全調查委員會（運安會）今天上午10時將對外發布最終調查報告。對此，交通部說，尊重結果，在發生的這一年來，已經做了多項改善，包含編列15億做橋梁檢測，希望能夠亡羊補牢、徹底改善。

交通部政務次長王國材今天出席立法院交委會接受媒體聯訪時表示，運安會報告交通部都是尊重，在報告還沒有出來前，交通部相關調查報告都出來。運安會報告如果有更細緻的，就遵照運安會報告積極改進。

王國材說，相關處理包含編列15億對易受損的橋梁檢測，行政院對於全國橋梁也希望納管，頒布橋梁檢測維護作業要點，小至地方，大至中央高速公路的橋都在範圍內，在過去沒有納的橋梁都納了。

王國材說，過去運研所有個橋梁管理資訊系統，當時橋包含交通部的橋還有縣市政府大橋，現在精神就是三方面，從公路、鐵路還有人行的吊橋都放進來，非常徹底，所有納管橋梁要求檢測頻率、維修標準，亡羊補牢，徹底改善。

王國材說，現在也頒布特殊橋梁檢測標準，20座都檢測過，過去對於比較特殊像斜張橋、拱橋等，標準跟一般一樣，現在特殊橋梁部分有加強，像是懸吊部分。

王國材說，交通部從去年發生到現在有不斷措施，行政院也出來整合，橋頭納管跟檢測資料都會上傳。

今年5月，運安會公布南方澳斷橋事實資料報告，歷經七個月調查，發現完工21年與主橋結構相關的維護工程僅進行三次，還是擦油漆與鋪瀝青。

另外，也發現部分鋼索發黑鏽蝕，恐與橋樑斷裂有關，卻未被列在檢測項目之中，且明明按照規定每兩年應做一次橋梁檢測，卻自2016年4月28日後未再做過橋梁檢測。