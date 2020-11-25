快訊

出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

利多擁簇 股指同創新高、道瓊登上3萬點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

聯合報 / 記者田思怡／即時報導
美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。美聯社
美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。美聯社

彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒，已取消這次訪問行程。

惠勒的發言人休伊特透過電郵表示，由於國內要務，訪問將延期。

報導說，在紐約時報披露惠勒在川普政府即將下台之際，仍然花大筆經費包機出訪，使惠勒這趟台灣行的花費遭到檢視，因而取消。

編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊報導，美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消12月訪問台灣的計畫。這項訪問行程最早遭紐約時報披露並質疑，川普政府明年1月即將下台，惠勒在任期剩下不到兩個月、應致力政權交接之際出行，是否濫用公帑。

環保署發言人修伊特（James Hewitt）周二（24日）發電子郵件說：「由於緊迫的國內優先要務，惠勒署長訪問台灣已被推遲。」

在紐時質疑成本問題後，修伊特表示，環保署將要求該機構的檢察長，調查惠勒訪台計畫的細節。

惠勒原訂為期3天的訪台行程費用高昂。他打算包機以避免檢疫隔離，根據紐時，至少25萬美元，而10人代表團須花費約4.5萬美元。

修伊特補充表示：「有官員會將審議中的行程洩露給紐約時報，這可能危及國際外交和人身安全，令人深感不安。」

但惠勒另一個訪問拉丁美洲國家的行程，包括哥斯大黎加和多明尼加共和國，仍可能在總統當選人拜登1月20日就職前成行。

紐約時報 川普 環保署

相關新聞

出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒，已取消這次訪問行程。

中天假處分案下周一開庭 NCC：尊重

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議對中天新聞台不予續照。中天電視不服處分，前天向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，盼暫時保留...

2年前今天落選 陳其邁發文：一生一次的機會，會更努力

連續兩天的民調，給了高雄市長陳其邁不一樣的「分數」，陳其邁表示會參考民調。晚間，他在臉書貼文強調，「一生一次的機會，我會...

挪威台灣留學生遭註記中國籍 吳釗燮籲速更正錯誤

在挪威的台灣留學生因為居留證國籍欄被註記為「中國的一省」上訴至挪威最高法院遭駁回，外交部長吳釗燮19日接受挪威最大報「晚...

蔡總統邀請大家一起為毛小孩貢獻心力 將推公益桌曆

在總統官邸內養了三隻退役導盲犬和兩隻貓的蔡英文總統，晚間透過臉書，邀請大家一起來為毛小孩貢獻一點心力，將推出「2021小...

影／藍營青年：承認自己是國民黨人需要「被討厭的勇氣」

國民黨年輕黨員比例占各政黨最低，黨主席江啟臣上任後重啟革實院營隊，致力培養年輕人才。幾周前，國民黨邀請9位30歲以上的黨...

綠支持度民調下滑近10% 朱立倫：國民黨要追上更要超越

蔡政府8月宣布開放萊豬進口，又爆發行政院前發言人丁怡銘的「萊牛肉麵」風波以及不予中天新聞台換照一事，衝擊政黨支持度。台灣...

1124兩周年 蔡總統：我們會繼續努力 讓台灣更好

蔡英文總統晚間透過臉書發表重要談話，回顧兩年前的今天，也就是二０一八年九合一選舉，民進黨在地方選舉大挫敗。她表示，「兩年...

陳其邁被列最不欣賞6都市長第一 趙天麟說與韓粉有關

台灣民意基金會今天公布針對六都市長所做的民調，最不欣賞的六都市長，第一名為高雄市長陳其邁（25.5%），第二名台北市長柯...

37筆總裁批簽檔案 促轉會今赴國民黨黨史館完成移歸

促轉會今發出新聞稿表示，今上午會同國家發展委員會檔案管理局前往國民黨黨史館進行37筆政治檔案原件移歸作業。

不予中天換照 民調：53%民眾認為NCC被政治力介入

國家通訊傳播委員會（NCC）日前審查決議中天新聞台不予換照。根據TVBS民調中心民調指出，有41%民眾不挺NCC不讓中天...

最不欣賞的六都市長排名倒數 鄭文燦：執政參考

台灣民意基金會今天公布民調，「台灣人最不欣賞的六都市長」中桃園市長鄭文燦排名倒數第二；鄭文燦表示，民調是首長執政參考，也...

熱門新聞

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」陳其邁第一

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

豬農參加秋鬥遊行遭查水表 孫大千批警方造成民眾恐慌

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

F-16失聯逾72小時 國搜中心停止協搜

台船董事長爆 潛艦國造困難之一包括境外勢力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。