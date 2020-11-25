出訪花費受檢視 美環保署長取消訪台

彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒，已取消這次訪問行程。

惠勒的發言人休伊特透過電郵表示，由於國內要務，訪問將延期。

報導說，在紐約時報披露惠勒在川普政府即將下台之際，仍然花大筆經費包機出訪，使惠勒這趟台灣行的花費遭到檢視，因而取消。

編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊報導，美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消12月訪問台灣的計畫。這項訪問行程最早遭紐約時報披露並質疑，川普政府明年1月即將下台，惠勒在任期剩下不到兩個月、應致力政權交接之際出行，是否濫用公帑。

環保署發言人修伊特（James Hewitt）周二（24日）發電子郵件說：「由於緊迫的國內優先要務，惠勒署長訪問台灣已被推遲。」

在紐時質疑成本問題後，修伊特表示，環保署將要求該機構的檢察長，調查惠勒訪台計畫的細節。

惠勒原訂為期3天的訪台行程費用高昂。他打算包機以避免檢疫隔離，根據紐時，至少25萬美元，而10人代表團須花費約4.5萬美元。

修伊特補充表示：「有官員會將審議中的行程洩露給紐約時報，這可能危及國際外交和人身安全，令人深感不安。」

但惠勒另一個訪問拉丁美洲國家的行程，包括哥斯大黎加和多明尼加共和國，仍可能在總統當選人拜登1月20日就職前成行。