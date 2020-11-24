2年前今天落選 陳其邁發文：一生一次的機會，會更努力

連續兩天的民調，給了高雄市長陳其邁不一樣的「分數」，陳其邁表示會參考民調。晚間，他在臉書貼文強調，「一生一次的機會，我會更努力！」

兩年前的今晚，高雄市長選舉，陳其邁敗給韓國瑜，今晚他在臉書說那是他這一生中無比難忘的日子；他辜負高雄鄉親的期待，也辜負自己對自己的期待。再多的鞠躬與道歉，都無法代表他內心的自責。

陳其邁在臉書這樣寫：

「但是那一個晚上，鄉親們雖然難過，但依舊彼此擁抱、打氣的模樣，給予我繼續站著，沒有倒下的勇氣和力量。

我知道，從那一個晚上之後，只有更加千百萬倍的努力，才能對得起鄉親和我深愛的故鄉。

謝謝所有不離不棄的聲音，陪伴我繼續前行；謝謝所有批評指教的聲音，促使我變得更好。

兩年後的今天，將近一百天的日子裡，農業保險加碼20%、仁武產業園區動工、橋頭科學園區加速中、亞洲新灣區的5G與AIoT新創園區成型、輕軌與捷運路網持續完善、全國首創的24小時夜間托育中心與高齡整合長期照護中心都已經在運作。

還有很多改革，我們正在一步一步努力做。

這是高雄市民再次給予我機會，一生唯一一次的機會。

而我會用盡所有的力氣，即使耗盡全身的汗水，也不要再讓你們留下任何一滴失望的淚水。

高雄之所以開闊，是因為海洋城市的多元包容；高雄人充滿智慧，來自於偉大市民毫不保留的熱情與惕勵。」