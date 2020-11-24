挪威台灣留學生遭註記中國籍 吳釗燮籲速更正錯誤

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮19日接受挪威最大報「晚郵報」視訊專訪。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮19日接受挪威最大報「晚郵報」視訊專訪。圖／外交部提供

挪威的台灣留學生因為居留證國籍欄被註記為「中國的一省」上訴至挪威最高法院遭駁回，外交部長吳釗燮19日接受挪威最大報「晚郵報」（Aftenposten）視訊專訪時，呼籲挪威政府正視問題嚴重性，盡速更正錯誤；外交部會持續支持我國留學生，並提供必要協助。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮日前接受挪威晚郵報記者Kristoffer Rønneberg視訊專訪，內容分別於20日及23日透過Podcast及文字報導形式刊出；晚郵報成立於1860年，總部位於奧斯陸，為挪威最大日報，很有影響力，讀者多為挪威知識分子。

對於挪威的台灣留學生們上訴遭駁回，吳釗燮表示，台灣民眾對此普遍反感，因為明顯與事實不符，他引用聯合國「世界人權宣言」第15條指出，「人人有權享有國籍，任何人的國籍不得被任意剝奪」，此外「歐洲人權公約」第6條也保障「獲得公正訴訟的權利」（Right to fair trial），台灣不是中華人民共和國的一部分，挪威最高法院的判決沒有聽取當事人陳述意見，無法保護台灣留學生的權益，因此呼籲挪威政府正視問題嚴重性。

對於世界衛生大會本月復會時依舊排除台灣參與，吳釗燮對此表示遺憾，他表示因為排除台灣參與世界衛生大會就是排除台灣2350萬人的健康權及獲取資訊的權利，台灣也無法貢獻經驗與資源，這不符合「世界衛生組織」（WHO）「全民均健」（Health for all）的精神。

談到美國大選，吳釗燮表示，台灣與現任川普政府維持密切關係，但也長期與民主黨人士維持友好互動，在美國國會及行政部門，台灣有許多民主及共和兩黨的朋友，民主台灣享有美國跨黨派的支持，因此，我方對未來台美關係的發展深具信心。

在兩岸情勢，吳釗燮表示，台灣有自主防衛的決心，台灣站在民主國家的前線，如同大衛對抗哥利亞，相信民主終會獲勝，香港國安法剝奪所有異議者的言論自由，包括民意代表服務人民的權利，證實「一國兩制」明顯失敗。

挪威 吳釗燮 留學生

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