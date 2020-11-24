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蔡總統邀請大家一起為毛小孩貢獻心力 將推公益桌曆

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統晚間透過臉書，邀請大家一起來為毛小孩貢獻一點心力，將推出「2021小英公益桌曆」，邀請大家共同響應。圖／翻攝自總統臉書
蔡英文總統晚間透過臉書，邀請大家一起來為毛小孩貢獻一點心力，將推出「2021小英公益桌曆」，邀請大家共同響應。圖／翻攝自總統臉書

在總統官邸內養了三隻退役導盲犬和兩隻貓的蔡英文總統，晚間透過臉書，邀請大家一起來為毛小孩貢獻一點心力，將推出「2021小英公益桌曆」，邀請大家共同響應。

蔡總統說，時間過得很快，從年初的防疫到現在，已經來到了2020的年末。在迎接新的一年之前，她想要邀請大家，為毛小孩貢獻一點心力。

為了幫助更多的動物，蔡總統帶著家裡的兩貓三狗，還有許多「網路上的好朋友」與他們的動物夥伴，一起推出了2021年的桌曆，並且上網募資做公益。

蔡總統表示，這個公益桌曆募得的所得，扣除成本後全數捐給相關的動保團體，讓更多毛小孩得到照顧，也希望在新的一年，我們能繼續陪伴大家。

11/27（五）「2021小英公益桌曆」的募資活動，將於嘖嘖 zeczec 上線，大家可以到嘖嘖募資平台上註冊會員。後續的資訊將在蔡總統的社群平台上公布。蔡總統歡迎大家加入她的公益活動，一起關心動物，幫助更多的毛小孩。

毛小孩 導盲犬 蔡英文

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