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影／藍營青年：承認自己是國民黨人需要「被討厭的勇氣」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨邀請9位30歲以上的黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到待在國民黨，「需要有被討厭的勇氣」。圖／取自國民黨「在青年世代，要承認自己是國民黨人很難？」影片
國民黨邀請9位30歲以上的黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到待在國民黨，「需要有被討厭的勇氣」。圖／取自國民黨「在青年世代，要承認自己是國民黨人很難？」影片

國民黨年輕黨員比例占各政黨最低，黨主席江啟臣上任後重啟革實院營隊，致力培養年輕人才。幾周前，國民黨邀請9位30歲以上的黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到「要有被討厭的勇氣」，有人談到刻板印象與網路霸凌，或是直接被認為是「統派」，甚至還會被同儕保護同情。國民黨以「在青年世代，要承認自己是國民黨人很難？」為題，將訪談拍成短片與大眾分享。

國民黨希望讓民眾了解，當國民黨在青年族群這麼「黑」，這群年輕人又為什麼支持國民黨？在他們眼中，國民黨眼前有哪些重大挑戰？而他們對未來的國民黨，又有什麼期許？幾位年輕黨員看到的價值，是國民黨能傳承126年韌性的根基；他們的針貶，是本黨當前的重要挑戰；回應青年世代的期許，更是身為國民黨領導者的重要責任。

國民黨表示，台灣的民主空間，需要良性政黨競爭，絕對不能重回一黨獨大的道路。國民黨有實力，也有責任與對手一起撐開民主政治的空間。不要再盲信什麼「國民黨不倒，台灣不會好」這種鬼話，與其跟風嘲諷，不如跟國民黨一起推動 “KMT Redesign 國民黨重設計”，替台灣、替中華民國，打造一個更能因應時代需求的國民黨。

國民黨邀請9位30歲以上的黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到待在國民黨，「需要有被討厭的勇氣」。圖／取自國民黨「在青年世代，要承認自己是國民黨人很難？」影片
國民黨邀請9位30歲以上的黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到待在國民黨，「需要有被討厭的勇氣」。圖／取自國民黨「在青年世代，要承認自己是國民黨人很難？」影片

國民黨 青年 網路霸凌

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