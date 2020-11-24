影／藍營青年：承認自己是國民黨人需要「被討厭的勇氣」

國民黨年輕黨員比例占各政黨最低，黨主席江啟臣上任後重啟革實院營隊，致力培養年輕人才。幾周前，國民黨邀請9位30歲以上的黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到「要有被討厭的勇氣」，有人談到刻板印象與網路霸凌，或是直接被認為是「統派」，甚至還會被同儕保護同情。國民黨以「在青年世代，要承認自己是國民黨人很難？」為題，將訪談拍成短片與大眾分享。

國民黨希望讓民眾了解，當國民黨在青年族群這麼「黑」，這群年輕人又為什麼支持國民黨？在他們眼中，國民黨眼前有哪些重大挑戰？而他們對未來的國民黨，又有什麼期許？幾位年輕黨員看到的價值，是國民黨能傳承126年韌性的根基；他們的針貶，是本黨當前的重要挑戰；回應青年世代的期許，更是身為國民黨領導者的重要責任。