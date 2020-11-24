綠支持度民調下滑近10% 朱立倫：國民黨要追上更要超越

蔡政府8月宣布開放萊豬進口，又爆發行政院前發言人丁怡銘的「萊牛肉麵」風波以及不予中天新聞台換照一事，衝擊政黨支持度。台灣民意基金會最新民調顯示，從8月以來，民進黨支持度已經下滑了9.4個百分點至31.9%，國民黨支持度則是回升至2成1來到21.2%。國民黨前主席朱立倫表示，民進黨現在似乎不存在蔡英文總統所常說的謙卑，國民黨還有很大努力空間，要追上民進黨還要超越民進黨。

朱立倫表示，民進黨不要再這麼霸道，也不要這麼的獨裁，畢竟牽涉到民眾健康的食安、言論自由議題，用這麼獨裁的方式造成民眾反感。他強調，執政應該要能夠傾聽民意，蔡總統常說要謙卑一點，但似乎謙卑現在並不存在民進黨；國民黨從政同志要繼續努力，擴大自己的支持圈，國民黨現在只有21.2%，還有很大的努力空間，不但要追上民進黨還要超越民進黨。

對於秋鬥遊行成功，國民黨秘書長李乾龍樂觀2022縣市長選舉。不過，朱立倫說，雖然這件事情國民黨是站在民意對的一方，但仍要小心謹慎的去面對，因為秋鬥當中還有非常多團體，國民黨要爭取大家更多的一題，不能就單一議題，還有很多議題國民黨也會持續努力。

而萊豬明年叩關，衛福部長陳時中日前承諾，新制上路前將派員赴美查廠卻臨時生變，行政院長蘇貞昌表示等疫情過了再去查廠。朱立倫表示，只剩下36天，民進黨就是要造成繼陳的事實，那請承擔後果，最難過的是全民要接受這樣的毒豬，希望民進黨能夠謙卑一點，能夠做源頭管理以及標示清楚，至少在內臟部分要重啟談判。