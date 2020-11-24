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1124兩周年 蔡總統：我們會繼續努力 讓台灣更好

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統稍早透過臉書發表1124兩周年的談話。圖／翻攝自總統臉書
蔡英文總統稍早透過臉書發表1124兩周年的談話。圖／翻攝自總統臉書

蔡英文總統晚間透過臉書發表重要談話，回顧兩年前的今天，也就是二０一八年九合一選舉民進黨在地方選舉大挫敗。她表示，「兩年來，我最大的心得就是：只有團結勤政，全力以赴，沉著面對挑戰，虛心理解民意，才能不負人民所托。」「謝謝台灣人民的鞭策，我們會繼續努力，我們會讓台灣更好。」

蔡總統說，今天是11月24日。兩年前的這個時候，「我們面對了挫敗，那是一次很深刻的教訓。」轉眼已經過了兩年。她始終記取著教訓，戰戰兢兢，努力把每件事情做好。

蔡總統表示，她在變動的國際局勢中，守住了台灣的民主和主權，也在全民團結參與下，阻擋了非洲豬瘟和疫情的威脅。民進黨政府會繼續努力，讓世界看見台灣的成就。

蔡總統指出，她也把人民實質的需求，時時刻刻放在心上。這幾年，因為許多人的投入，基本工資每一年都在調升，長照和托育資源每一年都在增加，隨著投資成長，台灣的經濟體質也更加強健了。雖然經濟表現不錯，我們還是會繼續努力，繼續讓台灣更好。

蔡總統說，今年她也再一次擔任民進黨的黨主席。這段時間以來，她經常提醒黨內的同志，民主社會沒有絕對不會離開的支持者。有許多2016年支持民進黨的朋友，2018年選擇離開了。同樣的，2020年的支持者，也不必然就該繼續給予支持。

蔡總統表示，兩年來，她最大的心得就是：只有團結勤政，全力以赴，沉著面對挑戰，虛心理解民意，才能不負人民所托。「謝謝台灣人民的鞭策，我們會繼續努力，我們會讓台灣更好。」

民進黨 九合一選舉 蔡英文

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