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陳其邁被列最不欣賞6都市長第一 趙天麟說與韓粉有關

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
台灣民意基金會最新民調最不欣賞的六都市長第一名高雄市長陳其邁。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟分析與韓粉有關。本報資料照片
台灣民意基金會最新民調最不欣賞的六都市長第一名高雄市長陳其邁。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟分析與韓粉有關。本報資料照片

台灣民意基金會今天公布針對六都市長所做的民調，最不欣賞的六都市長，第一名為高雄市陳其邁（25.5%），第二名台北市長柯文哲（24.2%）。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟分析，高雄市剛經歷地方自治史上首度的罷韓與補選，全台灣的韓國瑜支持者自然會在民調時對新任陳市長表達負面情緒，2成5數字，對照全國性國民黨與韓粉比率，相去不遠。

趙天麟以新聞稿表示，陳其邁施政獲6成市民肯定，城市光榮感更達6成6，足見高雄市民高度期待高雄重開機、市政大步邁進。趙天麟提到的這份民調，是高雄市政府研考會昨日公布的高雄市施政滿意度民調。

趙天麟說，針對高雄市民做的施政滿意度調查，陳其邁無論在市政施政滿意度還是城市光榮感，都完勝前市長韓國瑜，這代表市民對罷免與補選後新市府3個月施政表現感到肯定。

根據台灣民意基金會委託山水民調做出的全國性民調結果，對陳其邁有2成5民眾不欣賞，跟台北市長柯文哲分列第一與第二。趙分析，高雄市剛經歷地方自治史上首度的罷韓與市長補選，全台灣的韓國瑜支持者自然會在民調時對新任市長陳其邁表達負面情緒，2成5的數字，對照全國性國民黨與韓粉的比率，相去不遠。

趙天麟強調，高雄市民望治心切，在陳其邁施政的第一季也給予肯定，用全國性民調評價剛因補選而執政的陳市長並不客觀，希望國人持續為延宕兩年、亟需大步向前衝刺的高雄加油。

高雄市 民調 陳其邁 趙天麟

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