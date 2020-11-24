快訊

中國「晶片自主」只是虛浮？紫光集團的債券違約風暴

找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

37筆總裁批簽檔案 促轉會今赴國民黨黨史館完成移歸

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

促轉會今發出新聞稿表示，今上午會同國家發展委員會檔案管理局前往國民黨黨史館進行37筆政治檔案原件移歸作業。

促轉會表示，這37筆是促轉會2019年11月間所審定的4286筆總裁批簽檔案的一部分，因國民黨遲未辦理移歸作業，故促轉會於今日前往黨史館點收。檔案原件由檔案局攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理後即會開放全民使用。

促轉會指出，2019年11月間已審定國民黨所通報的總裁批簽檔案4286筆為政治檔案，並要求國民黨應將檔案原件移歸檔案局，國民黨雖於2020年3月間將相關檔案運送至檔案局，但經清點後發現有37筆檔案遺漏。促轉會多次催請國民黨移歸檔案，後經協調，於今日前往黨史館點收檔案，事前已徵得國民黨同意。

促轉會指出，總裁批簽內容涉及蔣中正於威權統治時期身兼政府和國民黨最高領導人所做的各種決策，對於理解蔣中正如何鞏固個人地位，遂行以黨治國的歷史有所幫助，故審定為政治檔案。

促轉會強調，此次移歸的37筆檔案均已被審定為政治檔案，且距離審定處分作成之日已將屆一年，國民黨本就有義務將檔案移歸為國家檔案。今日在黨史館的配合之下，順利完成移歸作業。

國民黨 促轉會 蔣中正

延伸閱讀

立院空轉 陳柏惟坐上主席台：國民黨該上班了

促轉會點收國民黨37筆總裁批簽檔案 將供全民使用

國會會議室用來開黨部會議 民進黨團批藍營黨國不分

立院議案塞車 藍營：27日院會可處理報告事項

相關新聞

不予中天換照 民調：53%民眾認為NCC被政治力介入

國家通訊傳播委員會（NCC）日前審查決議中天新聞台不予換照。根據TVBS民調中心民調指出，有41%民眾不挺NCC不讓中天...

民調滿意度六都最高 侯友宜：仍有許多事沒做好

台灣民意基金會今日公布最新民調，新北市長侯友宜在六都滿意度中獲得最高的3成5支持度，對此侯友宜表示，自己還有許多事沒做到...

37筆總裁批簽檔案 促轉會今赴國民黨黨史館完成移歸

促轉會今發出新聞稿表示，今上午會同國家發展委員會檔案管理局前往國民黨黨史館進行37筆政治檔案原件移歸作業。

最不欣賞的六都市長排名倒數 鄭文燦：執政參考

台灣民意基金會今天公布民調，「台灣人最不欣賞的六都市長」中桃園市長鄭文燦排名倒數第二；鄭文燦表示，民調是首長執政參考，也...

立院空轉 陳柏惟坐上主席台：國民黨該上班了

國民黨立院黨團今第12度杯葛立院院會進行，行政院長蘇貞昌再次無法上台報告。台灣基進立委陳柏惟下午拿著一個「Chill、鬥...

借會議室遭批 藍黨團：凱達格蘭學校借用也黨國不分？

民進黨立院黨團今揭露國民黨北市黨部昨天晚間，在非規定時間內，占用立法院會議室舉行基層會議，抨擊濫用公家資源、黨國不分。國...

蘇貞昌喊辛苦還被嫌 侯友宜：自己選的工作要勇敢承擔

內閣改組消息頻傳，行政院長蘇貞昌今日表示，自己工作繁重，「做到流汗被嫌到流涎」。新北市長侯友宜表示，每個人在工作上都會面...

全台多家店用「阿扁」之名 陳水扁不收權利金還幫宣傳

市面上多家飲食店以前總統陳水扁的「阿扁」為店名，陳水扁不收權利金，還在臉書貼文幫忙宣傳，祝「阿扁一族」大賺錢。

藍議員喊總統「關中天」 盧秀燕：關台說不清執政警訊

台中市議員陳成添今天在市政總質詢時指出，民進黨總統陳水扁說過，他執政時被電視台每天照三餐外加宵夜罵，但他沒有闗電視台。另...

影／六都最不欣賞市長vs城市光榮感6成 陳其邁：民調都參考

台灣民意基金會今天公布民調顯示，高雄市長陳其邁在六都「最不欣賞」市長中名列第一。陳其邁下午在防疫會議前受訪表示，會謙虛傾...

紐西蘭辦2021年APEC 外交部：暫規劃視訊會議

APEC經濟領袖會議20日晚間以視訊進行並順利結束，明年將由紐西蘭主辦。外交部今天說，依紐方目前規劃，明年仍將以視訊舉行...

預算不足、產檢給付低於健保給付 立委籲改善

台灣少子女化問題日漸嚴重，今年出生人數恐創新低，綠委林淑芬今偕民間團體舉行記者會，認為提高生育率，保障孕婦順利生產是最實...

熱門新聞

皇家傳承牛肉麵工廠遭檢舉 稽查結果出爐

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」陳其邁第一

關中嗆蔡政府：改名「關中天」 看你能不能把我關起來

真正沒房產立委在這！月租1.5萬元擠全家

關中：韓國瑜是國民黨的寶 多幾個這樣的人黨就起來了

豬農參加秋鬥遊行遭查水表 孫大千批警方造成民眾恐慌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。