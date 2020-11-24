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立院空轉 陳柏惟坐上主席台：國民黨該上班了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。圖／陳柏惟國會辦公室提供
台灣基進立委陳柏惟。圖／陳柏惟國會辦公室提供

國民黨立院黨團今第12度杯葛立院院會進行，行政院長蘇貞昌再次無法上台報告。台灣基進立委陳柏惟下午拿著一個「Chill、鬥完了，該上班了吧」牌子坐上主席台，呼籲國民黨立委該上班了。

陳柏惟表示，國民黨團平常下班時間占用議場吹冷氣、盜用會議室辦同樂會，但到了真正該上班的時間，卻怠忽職守連續12次拒絕開會讓行政院長施政報告、實質辯論政策，嚴重影響2300萬國人權益；他拿著牌子到場是要表達小黨希望不要浪費人民納稅錢，盼認真開會的心聲。

民眾黨團則表示，國民黨屢次杯葛令人無奈，但也只擺了人形立牌、道具豬軟性杯葛，民進黨連簡單的排除障礙來開會都不想，堪稱「一個願打，一個願挨」，藍綠應為放任立院空轉共同負責。民眾黨立委高虹安呼籲，希望這樣的亂象趕快停止，不然立院這會期交出的成績單是0分。

國民黨 陳柏惟

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