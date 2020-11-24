借會議室遭批 藍黨團：凱達格蘭學校借用也黨國不分？

民進黨立院黨團今揭露國民黨北市黨部昨天晚間，在非規定時間內，占用立法院會議室舉行基層會議，抨擊濫用公家資源、黨國不分。國民黨立法院黨團主任沈建億今天透過臉書反擊，如果例外申請使用這麼罪無可恕，立法院簡報室被凱達格蘭學校在假日例外被核准借用，算不算黨國不分？

沈建億指出，依據立法院委員使用會議室申請書表上備註三的規定：「為顧及行政支援及人力調配，例假日、國定假日及每上班日上午8時以前、下午6時以後等時間，各會議室及接待室原則不予開放使用。」

他說，例外使用立法院會議室，讓民進黨團幹事長鄭運鵬受驚了！看起來他不是受驚，而是眼睛只看得見別人有問題，自己人有狀況都視而不見。

沈建億說，鄭運鵬看到昨天晚上8點還有人在使用立法院會議室，急忙拍照抨擊國民黨黨國不分。其實只要好好留意第三點規定，晚上時間並非不予開放使用，而是「原則」不予開放使用，也就是說，想要例外使用要特別申請核准，昨天晚上的會議室使用是經立法院核准同意使用。

沈建億抨擊，立法院秘書長為了此事要懲處基層，「請這些大人們行行好，立委申請例外使用會議室，基層公務員怎麼可能會反對？還是往後要例外使用會議室，都要打電話給秘書長請求核准同意？」

他也質疑，立法院內部會議室使用，需要大驚小怪到開記者會痛批國民黨黨國不分，但有沒有想過是誰核准使用的？所以現在是國民黨在執政，游錫堃院長現在是國民黨籍？

沈建億也指出，如果例外申請使用這麼罪無可恕，今年2月16日(星期六)，立法院簡報室被凱達格蘭學校借用，立法院長游錫堃還專程前來陪笑拍照；2019年1月6日(星期日)、2018年6月24日(星期日)，都是在立法院紅樓101會議室辦的活動，「請問是誰例外核准假日使用？算不算黨國不分？還是凱達格蘭學校跟立法院不分？」