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藍議員喊總統「關中天」 盧秀燕：關台說不清執政警訊

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳成添指中央關中天，讓他氣到上街頭。記春陳秋雲／攝影
台中市議員陳成添指中央關中天，讓他氣到上街頭。記春陳秋雲／攝影

台中市議員陳成添今天在市政總質詢時指出，民進黨總統陳水扁說過，他執政時被電視台每天照三餐外加宵夜罵，但他沒有闗電視台。另美國總統川普發表不當言論時，電視台毅然決然切斷他的談話，川普也沒關台。但民進黨政府關掉中天，人民看在眼裡勢必把民主進步黨看穿為民主退步黨！他說現在不是武則天獨裁時代，他以後要喊蔡英文總統叫「關中天」總統。

市長盧秀燕回應表示，她曾是媒體人，言論自由得來不易，政府更應該擴大新聞自由，政府一定要容許不一樣的聲音她認為至今中央沒有說明白為何要關中天？要講出道理，言論也許與中央政府不一樣，或批判了中央，但到現在為止，中央至今沒有說清楚關台的理由，如果認為負責人干預太多可要求負責人退場，金融單位不也如此處理，但沒有叫人家整個關掉的！她認為要認民眾清楚知道。

盧秀燕說，如果中央不說清楚、又採取雙重標準的話，關中天「對民進黨執政是警訊」人民會認為是因媒體的言論跟中央不同，才會被關台，中央不啻打壓言論！她說這樣講也許是忠言逆耳，但還是希望中央說清楚講明白。

民進黨 盧秀燕 中天新聞

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