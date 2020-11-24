影／六都最不欣賞市長vs城市光榮感6成 陳其邁：民調都參考

台灣民意基金會今天公布民調顯示，高雄市長陳其邁在六都「最不欣賞」市長中名列第一。陳其邁下午在防疫會議前受訪表示，會謙虛傾聽民意，希望施政能更努力、更用功，讓市民看見努力跟城市的進步，減少對立。至於高市府研考會昨天也公布了「市民光榮感高達6成6」的民調，兩民調結果大相逕庭，陳說：「民調都參考啦！」

台灣民意基金會今天發表全國性民調，誰是台灣人最不欣賞的現任六都市長？結果顯示在台灣20歲以上成年人中，第一名是高雄市長陳其邁25.5%，第二名是台北市長柯文哲24.2%，第三名是台中市長盧秀燕17.6%。

陳其邁表示，民調都會參考，現在是高雄市長，就施政不分黨派，包括用人、市政推動，也會謙虛的傾聽民意，畢竟高雄在今年有很多事情發生，包括總統選舉、罷韓投票、市長補選，他希望市政能更努力、更用功，讓市民看見他的努力和城市進步，讓社會減少對立的傷痕。

陳其邁8月24日上任已滿3個月，市府研考會昨天公布最新施政滿意度民調，指施政滿意度高達6成，近6成6市民對身為高雄人有光榮感。市府並強調，市民光榮感高達6成6，高於前市長韓國瑜任內最後一次調查的5成5。

高市府研考會做的民調結果「光榮感6成」，被認為與台灣民意基金會的民調結果有些矛盾，陳其邁說，「民調我們都參考啦！」