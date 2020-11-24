預算不足、產檢給付低於健保給付 立委籲改善

台灣少子女化問題日漸嚴重，今年出生人數恐創新低，綠委林淑芬今偕民間團體舉行記者會，認為提高生育率，保障孕婦順利生產是最實際的作法，但現行國健署補助的孕檢，給付金額甚至低於健保給付；台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈並點出，一般非自費產檢，檢查項目不周全，畸形兒的部分恐檢測不出。

我國今年出生人數，截至10月為止，僅有13萬人，年底恐創歷史新低。民進黨立委林淑芬今與台灣女人連線、台灣婦產科醫學會聯合舉行「在乎生產數歷史新低？請編好編滿產檢預算！」記者會。林淑芬表示，檢視國健署補助的孕婦產前檢查，不僅預算長年編列不足，更有給付金額低於一般健保給付及產檢項目不周全等問題，讓人懷疑政府是否真的正視少子女化問題。

台灣女人連線理事長黃淑英中指出，檢視近10年產檢預算決算內容，發現政府每年編列的預算數都少於實際支出，2019年預算少了近6千萬元，而預算下降比例竟高於出生率的下降。

而國健署利用「菸害防制及衛生保健基金」來補齊，黃淑英認為，菸捐基金不穩定，且用菸捐來補足例行公務預算的不足，便排擠提升胎兒及孕婦健康措施的經費。

在給付金額方面，黃建霈以例行產檢門診為例，給付的金額為267元，但一般健保給付為304元；梅毒檢查，健保給付70元，產檢僅給付30，黃淑英批評這是一國兩制的待遇，更是對女人的歧視。

民團在記者會中提出4大訴求，包括衛福部應編列足額產前檢查年度預算、產檢項目給付金額應與健保給付價一致、提高產檢次數至12次、將2至3次超音波檢查與「妊娠糖尿病」檢查列為常規產檢補助項目。

國健署副署長吳昭軍則表示，會努力爭取預算。