貝里斯總理確診 外交部：誠摯祝福早日康復

友邦貝里斯新任總理布里仙紐確診新冠肺炎，外交部發言人歐江安今天表示，我國駐貝里斯大使陳立國已於第一時間代表蔡英文總統及外交部長吳釗燮表達誠摯問候，蔡總統也親自推文致意問候，布里仙紐對我國的問候表示感謝。

歐江安表示，根據外交部掌握的消息，布里仙紐症狀輕微，沒有身體不舒服的情形，二周內將進行自我隔離，外交部誠摯祝福布里仙紐早日康復。

歐江安表示，貝里斯是我國重要友邦，兩國建交31年來邦誼穩固友好，貝國於11月11日完成國會大選，由布里仙紐領導的人民聯合黨(PUP)勝選執政。布里仙紐與台灣關係友好，勝選後立即接見我國駐使，展現對我國的重視，並重申堅定支持兩國邦交。台貝各項合作密切，我國將持續提供相關協助，與貝國政府與人民併肩抗疫。