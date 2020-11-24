拜登任命布林肯為國務卿 外交部：充分掌握相關發展

美國總統當選人拜登（Joe Biden）提名前副國務卿布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，外交部發言人歐江安今天表示，外交部充分掌握相關發展，我國和美國民主、共和兩黨人士都保持密切聯繫與互動，台美關係穩固友好，有信心會持續與美國深化在各領域、各層次的合作。

歐江安今天在例行記者會上回覆媒體詢問時表示，台美關係向來密切友好，這是奠基在雙方享有共同價值，自由、民主、人權是台美的共同語言，這是台美關係長期以來，受到美國歷任政府與國會跨黨派強勁支持的根本原因。

歐江安表示，我駐美國代表蕭美琴曾於11月中旬致電布林肯，代表我國政府祝賀拜登及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），並表達台灣期盼與美國深化關係的積極意願。

歐江安表示，無論在區域或全球事務上，台灣會持續扮演美國緊密、可靠且重要夥伴的角色，我國政府將在過去奠定的堅實深厚基礎上，持續穩健地推展台美更緊密、廣泛與多元的合作與交流。