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【即時短評】馬英九敢接受在野挑戰 蔡英文不敢嗎？

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
2010年，時任總統的馬英九（左），曾接受時任民進黨主席蔡英文的戰帖，為兩岸商簽ECFA必要性進行辯論。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供
2010年，時任總統的馬英九（左），曾接受時任民進黨主席蔡英文的戰帖，為兩岸商簽ECFA必要性進行辯論。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供

國民黨今天正式遞交萊豬進口辯論邀請函，邀請身兼民進黨主席的蔡英文總統與國民黨主席江啟臣政策辯論。但從府、院到民進黨中央已定調，「國會詢答是最好的辯論」，顯示蔡英文根本無意接球。

民進黨說，回到議場，與蘇揆及內閣團隊就政策專業充分討論，這才是國人所樂見。雖然蘇貞昌至今未能上台施政報告，但是在各委員會，專案報告與詢答、法案審查並未停過，所謂「政策專業充分討論」只讓外界疑惑越來越多。

農委會衛福部稱安全容許量以下就安全，為何學校午餐不能吃？陳吉仲稱萊豬進口，對我國養豬產業沒有影響，又為何要護盤維持豬價在綠燈區、花130億元升級產業？甚至陳時中兩周前才承諾事前必赴美查廠，到了蘇貞昌今日口中，卻變成等疫情過去再查。

政策互相矛盾、說法一變再變，對社會的質疑無法自圓其說，反映不論衛生福利、農政，只是低階政策，不是民進黨政府開放萊豬政策的核心，萊豬政策的唯一思維只圍繞台美關係打轉。但主掌外交、國防、兩岸的蔡英文總統卻不願站上第一線，對全民釋疑。

將戰場框限在國會，民進黨的算盤，怎樣都不排除國民黨的杯葛，待行政命令如期生效，則可將責任轉嫁在野黨；或是在野黨放行讓院會開會，民進黨用人數優勢輾壓在野黨，政治效應就用農曆年來降溫。不論哪一種，都迴避真正的監督。

2010年3月，蔡英文主動向時任總統的馬英九下戰帖，蔡「主席」說，社會討論的重大議題，做為負責任的政黨，朝野兩黨負責人終須進行一場辯論。蔡主席的話送給蔡總統，如果萊豬政策對台真的利大於弊，作為負責任的政黨、特別是執政黨，馬總統敢、蔡總統不敢嗎？

民進黨 萊豬 蔡英文

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