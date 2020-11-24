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院會再空轉 民眾黨團：藍輕鬆杯葛 綠也沒想積極開會
國民黨立院黨團今第12度杯葛立院院會進行，行政院長蘇貞昌再次無法上台報告。民眾黨立委高虹安、張其祿批評，國民黨用擺人形立牌、道具豬的方式輕鬆杯葛，民進黨也沒想積極開會，以三國演義的故事來形容就是「一個願打，一個願挨」，藍綠應為放任立院空轉共同負責。
高虹安表示，立院9月18日開議到現在，已累積700多個法案待院會報告事項處理，光宣讀就要3小時，無奈國民黨還在裡面持續杯葛。但高虹安也說，國民黨只是擺幾個人形立牌，移除就可以開會，也沒那麼難，但民進黨立委就在旁邊餐敘，完全沒想要排除障礙來開會，根本是「一個願打一個願挨」。
高虹安指出，原本預計國慶日結束就要成立修憲委員會，現在又改為下會期再討論，形同這會期立院一事無成；也希望這樣的亂象趕快停止，不然立院這會期交出的成績單是0分。
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