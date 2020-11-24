遭控借立院會議室開黨部會議 賴士葆：座談會符合規定

民進黨立委鄭運鵬指控，國民黨立委賴士葆登記會議室，給國民黨北市黨部開基層幹部會議，是濫用公家資源、黨國不分的鐵證，非常可恥、不要臉。賴士葆表示，昨天會議是針對1122遊行後，他與支持者交換意見，屬座談會性質，符合立法院會議室借用規定。

國民黨團總召林為洲回應，昨晚是台北市黨部辦理慶生會，若立院管理辦法有明文禁止，他都接受，但他也反擊鄭運鵬，「人家用下班時間借空餘的場地，民進黨是上班時間做梗圖給側翼、也是做黨的事情，那應該更嚴重，要先道歉。」

賴士葆說，他們是按照規定借場地，與支持者聊聊參加遊行的心得以及相關意見交換，因人數不少，市黨部的人也有來，如果有違反規定，立法院也不會核准。現在執政的是民進黨，只有民進黨才有黨國不分的問題。