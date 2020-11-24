林佳龍拍影片點擊只有5千 侯友宜道出難處

新北道安會報今專案會報交通安全宣導，新北市長侯友宜說，交通部長林佳龍親自下海拍影片宣導路老師，但YouTube的點閱率約5000，像部長這樣層級要好幾萬，不過交通宣導要做好真的不容易，像他自己去拍點閱率搞不好不到3000。

林佳龍今年6月以「阿龍部長出任務」拍攝路老師的主題，教導長輩安全過馬路，項目包括通過路口的秒數需加上3秒預留，以免卡在路中央，另還有大車視野死角多，因有內輪差需要先退3步。不過迄今約有5000多點閱率。

侯友宜說，他自己下海拍宣導片，有時候點閱率甚至比部長還低，有時候還不錯，交通宣導要做好真的不容易，找名人會多一點點，效果也未必是一定很好，最重要是內容要更多的創意。

侯友宜指出，部長很用心，大家也都很努力做這件事，有時候效果盡不如人意，他鼓勵同仁做這件事時質要做到位，如何內容要達到需求，這樣宣導才會有效果。

不過有部分交通顧問提議使用事發過程叫驚悚影片、照片，侯友宜說，怵目驚心宣導更有印象，但要考量個資問題，以及是否帶給大家不好的感受，過去評估後勁量不要用這樣的方式。

侯友宜表示，他主張在社區內的交通宣導，針對社區內的交通事故提醒社區使用者，讓社區了解哪個地方發生事故、事故緣由是什麼，要提醒自己不要犯下這個錯誤，這才是最重要的事情。