蘇內閣支持度重挫 學者預測年底辭職

「受到中天、萊豬影響，蘇貞昌內閣支持度大跌5%，年底恐會辭職！」親綠的台灣民意基金會24日的民調發布記者會上，董事長游盈隆表示，蘇貞昌內閣的支持度從10月的56%下跌至51%，而且的民調還未加上中天撤照的影響，蘇內閣支持度恐更低。前北市副市長丁庭宇甚至大膽預估，蘇貞昌可能會在年底辭職。

蘇內閣支持度大跌

游盈隆表示，蔡總統、蘇內閣的表現雖然仍獲多數台灣人支持（55%、51%），但從今年開始至今多呈現下跌的趨勢，而這次民調是在11月16、17日進行，雖然並未納入中天撤照事件，但他認為從10月開始就對此表達不滿的情緒下，蘇內閣的支持度只會更低。

「中天關台只會讓民眾更不信任NCC！」丁庭宇說，這個月行政院的風波還有發言人丁怡銘的牛肉麵風波、萊豬缺乏溝通、中天撤照與22日的秋鬥大遊行，民眾多認為政府不應該箝制言論自由，加上蘇貞昌對在野黨立委的質詢非常不尊重，缺乏誠意，讓未來的施政更加困難。

關台難說服社會

因此他認為近來會出現內閣人事更動的風聲很正常，而他也預測蘇貞昌可能會在年底辭職。前台南縣長蘇煥智分析，多數人對於中天的疑慮是國安層級，但是經濟部、國安局等部門卻都沒有查到中天的中資、資安疑慮等，而NCC的理由也居然完全迴避這點，更顯得NCC在掌控中天的內容，這非常不合理。

國立東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒直言，NCC對中天的管控過於嚴格，而且NCC委員中居然沒有對於新聞、言論自由較有研究的政治學者，而中天遭到換照後，如果轉型成APP、線上製播，反而會讓社會的對立加深，蔡政府做這些事只是讓自己的施政更加困難。

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