蘇貞昌嘆被嫌到流涎 黃珊珊：抱怨沒用 應跟人民溝通
內閣改組傳言不斷，行政院長蘇貞昌今在立法院表示，院長工作辛苦繁重，但一夜之間好像什麼都不對，「做到流汗，被人嫌到流涎(口水)」。對於蘇貞昌說「做到流汗被嫌到流涎」，台北市副市長黃珊珊說，「這不是在說我嗎？」黃也嗆蘇貞昌，「做公務員都有壓力，抱怨沒有用，應該要好好跟人民溝通。」
對於萊豬議題持續延燒，甚至衛福部長陳時中日前承諾的事前赴美查廠恐也跳票。黃珊珊今天也再批中央，「連中央自己都還沒溝通好。」
黃珊珊也說，萊豬議題引發國內反彈，她認為，其實中央可以以國內有這麼大反彈，拿這個理由與美國或其他國家協商，「這是中央應該要硬起來地方，不然地方怎麼喊都沒用。」
黃珊珊說，萊豬其實是溝通與管理問題，尤其現在距離開放，僅剩下30多天，但中央對於源頭管理、清楚標示；還有陳時中說要去美國查廠，次長去反對，中央自己都還沒有溝通好。還有台北市政府提出的四點意見，到目前為止，北市府也還沒收到回應。
黃珊珊表示，大家都希望將事情做好，不過隨著美豬開放時間越來越倉促，不管是誰，都不該讓百姓疑慮，應該說清楚講明白。
對於是否赴美查廠，北市府是否會再向中央提出呼籲？黃珊珊表示，她一開始就與衛福部長陳時中說明，希望源頭管理，市長柯文哲也親自出席院會，甚至希望美國豬農多久前不可使用瘦肉精等，不過中央對於北市府的建議，都沒有具體承諾，市府的建議也都以正式書面形式送到中央，盼減少民眾疑慮。
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