立委擬修國家公園法 提高亂丟垃圾罰金、還可拍照公告

民進黨立委何志偉等今舉行記者會表示，擬提出「國家公園法」修法草案，不但要提高垃圾丟棄的罰鍰金額，還規定可以將垃圾拍照，寄至當事人居住地等，並在網路上公告，以嚇阻相關行為。

民進黨立委何志偉、羅美玲今邀請台北市湖山里里長李秋霞、中華民國山岳協會理事長黃楩楠、秘書長羅弘安舉行國家公園法修正記者會。

會中指出，據內政部營建署提供資料，106年起至109年10月止違反國家公園法第13條第6款開立處分書之案件統計僅12件，然近10年，許多NGO在台灣各個國家公園發起淨山淨灘活動，計已清除逾22.5噸垃圾；海岸線今年到10月就清出了則高達7萬噸垃圾。

羅美玲指出；隨著國旅大爆發，隨意亂丟的垃圾也造成生態浩劫；除了提高罰鍰外，源頭管理也十分重要，並且加強民眾山林教育，期待相關部會能夠在露營熱點做更周延的管制，讓民眾山林活動與大自然能夠平衡。

何志偉則表示，依照現行「國家公園法」，任意拋棄果皮、紙屑或其他汙物將處以1千元以下罰鍰；相較「發展觀光條例」任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物處新台幣5千元以上10萬元以下罰鍰；罰鍰金額差距達5至10倍的差距。

何志偉與羅美玲表示，將提案修法，除了提高罰鍰金額外，將針對觸犯「國家公園法」第13條與第14條的行為主管機關得以適當方式將汙物或汙物照片郵寄至當事人之工作地或居住地或戶籍地，並於適當去識別化後於網路上公告。