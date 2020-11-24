國會會議室用來開黨部會議 民進黨團批藍營黨國不分

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬、書記長莊瑞雄今舉行記者會，批評國民黨北市黨部昨晚在非規定時間內，佔用立法院會議室舉行基層會議，是濫用公家資源、黨國不分，要求國民黨主席江啟臣公開道歉。

鄭運鵬昨在臉書上貼出國民黨北市黨部在立法院開會的照片。他表示，立法院的會議室晚上是不外借的，但昨晚8點多還有國民黨北市黨部，在立法院會議室開基層會議，認為國民黨此舉黨國不分，並批評「國人不是納稅來讓你們佔領議場！國人更不是納稅讓你們佔用立法院會議室！」

民進黨團今上午舉行「黨國不分-白天杯葛正式院會、晚上偷開黨部會議」記者會，鄭運鵬再批評，經過調查，該會議室是由國民黨立委賴士葆登記，給國民黨北市黨部開基層幹部會議，讓立法院工作人員加班到8、9點，是濫用公家資源、黨國不分的鐵證，「把國家當作我家」，非常可恥、不要臉。

鄭運鵬批評，國民黨白天佔領議場，不讓立法院召開真正的會議，晚上市黨部又佔用會議室，要求國民黨主席江啟臣為此公開道歉、國民黨團總召林為洲公開說明，也要立法院秘書長林志嘉徹查這種濫用資源的情勢，公開給國人做判斷。

民進黨立委林楚茵也在臉書上表示，立法院畢竟是國會殿堂，相關的會議室，都是為了讓立委們可以順利接受或是反映民意，並且監督政府的空間，可是卻被國民黨假座談會之名，行台北市幹部研討會之實。她質疑，國民黨利用國會殿堂的空間圖黨部的方便，「到底是誰黨國不分？」