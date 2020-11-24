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台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

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台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」陳其邁第一

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調，其中「台灣人最不欣賞的六都市長」排名，第一是高雄市長陳其邁。記者楊濡嘉／攝影
台灣民意基金會今天公布最新民調，其中「台灣人最不欣賞的六都市長」排名，第一是高雄市長陳其邁。記者楊濡嘉／攝影

台灣民意基金會今天公布最新民調，其中「台灣人最不欣賞的六都市長」排名，第一是高雄市長陳其邁，第二是台北市長柯文哲，隨後依序是盧秀燕、黃偉哲、鄭文燦侯友宜

游盈隆表示，民調詢問「請問，在柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁等六人當中，誰是您最不欣賞的六都市長？」結果發現，台灣人此時此刻最不欣賞的六都市長依序是第一名高雄市長陳其邁（25.5%），第二名台北市長柯文哲（24.2%），第三名台中市長盧秀燕（17.6%），第四名台南市長黃偉哲（8.5%），第五名桃園市長鄭文燦（2.6%），最後一名新北市長侯友宜（1.8%），19.8%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，換句話說，最新民意顯示，在台灣20歲以上成年人中，有約二成六最不欣賞陳其邁，二成四最不欣賞柯文哲，一成八最不欣賞盧秀燕，8.5%最不欣賞黃偉哲，2.6%最不欣賞鄭文燦，1.8%最不欣賞侯友宜。這項結果發現同時也顯示，根據民眾最不欣賞的比例，六位市長也可以分成最欣賞的前段班和後段班，前段班有三位，依序是陳其邁、柯文哲、盧秀燕；後段班也有三位，包括黃偉哲、鄭文燦、侯友宜。

游盈隆說，侯友宜目前獨占鰲頭，而且遙遙領先第二名桃園市長鄭文燦15個百分點。侯的社會支持堪稱深厚結實，支持者勻稱地來自跨性別、跨世代、跨省籍族群、跨教育程度、跨行業和跨行政區域，甚至某個程度跨越政黨的界限。整體來看，他的支持者眾，對他有敵意的人少，目前已經是一個「民意小巨人」，展現了挑戰2024總統大位的深厚潛能。

游盈隆表示，鄭文燦在六都市長排行中位居第二，領先第三的柯文哲三個百分點，但落後侯友宜15個百分點。鄭文燦擔任桃園直轄市長近六年，大都專注地方事務，政通人和，不常與聞國家大事，平常也沒有顯著負評。他的社會支持目前主要來自民進黨和桃園市，有其侷限性；與侯友宜比相形失色，和柯文哲比互有領先，但整體來說有相對的優勢。

至於台北市長柯文哲在六都市長排行中位居第三，游盈隆說，柯落後侯友宜18個百分點，落後鄭文燦三個百分點，與前幾年不可一世的聲勢比，已現「長江後浪推前浪」的勢頭，不可不慎。他的社會支持主要來自44歲以下年輕、高教育、中產階級、民眾黨人，侷限性相當大。有趣的是，柯文哲是台北市長，但他在台北市所獲得的支持比侯友宜、鄭文燦少，反而最受台中市民青睞，獲得比盧秀燕還高的支持。

至於陳其邁、盧秀燕和黃偉哲，游盈隆認為，因為社會支持規模都在一成以內，整體而言，仍缺乏可觀的全國性知名度和欣賞度。未來要如何迎頭趕上，是一個嚴肅且迫切的課題。未來如果這樣繼續下去，可預見地，2022地方選舉很可能將同時遭遇來自黨內外的嚴重挑戰。

此民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在11月16、17日以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。

侯友宜 鄭文燦 柯文哲

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