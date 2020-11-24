蘇貞昌說要辯論就在立院質詢 江啟臣：你別急著取代蔡英文

國民黨主席江啟臣邀請蔡英文總統辯論萊豬，行政院蘇貞昌回應，要辯論直接在立法院接受質詢就可以。江啟臣諷蘇「不要那麼急著取代蔡英文總統，他是院長，不是總統，備詢也不是辯論」。江希望蔡總統能接受辯論，若接受表示她願意正視民意。

江啟臣奉勸蘇貞昌不要忘了，蘇過去任民進黨主席時曾就服貿協議對十任總統馬英九提出辯論要求，馬一口就答應，是蘇後來自己改變主意又取消。

江啟臣表示，希望蔡總統接受辯論，之前國民黨立院黨團請蔡總統到立院做國情報告被拒絕，所以只好邀請她來辯論直接面對民意。人民用817萬票讓蔡英文當選總統，盼蔡不要當選就忘了人民，把民意擺一邊。對於國民黨秘書長李乾龍表示若蔡英文拒絕辯論，國民黨不排除再為萊豬上街，江強調，國民黨在萊豬的立場都跟人民站在一起，要拒絕萊豬進來，不限於任何一種方式。