川普願交接 盧秀燕：中央不重啟萊豬談判會被質疑暗盤交易

美國川普政府公開表示，已經做好準備，將啟動交接程序，川普並提到「我們的戰鬥仍會持續下去」，台中市議員李中今天在市政總質詢問市長盧秀燕對此看法。盧秀燕表示，此時中央政府應該把握契機、重啟談判，且建議中央暫緩明年美國萊豬進口。如果中央可做而不做，「難免啟人疑竇」，懷疑蔡政府與川普政府有私下協議，這就違反陽光政治了！

盧秀燕表示，她重申美國大選的結果對台灣的意義，就是針對萊豬進口問題是「重啟生機」，因美國改朝換代，相關的經貿等人馬也不一樣了，中央可以重啟談判，且在美國政府人事尚未確定與穩定前，她建議暫緩萊豬進口。

議員李中說，前天群眾北上抗議拒絕萊豬，但這幾天看來中央政府沒有改弦易轍的打算，他問盧秀燕的看法？盧秀燕則建議蔡政府一定要慎重，如果有機會改變，中央卻不做，會讓人民心生疑竇，質疑蔡政府與川普政府有私下協議，暗盤交易，這違反陽光政治了。