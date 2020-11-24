國民黨北市黨部用立院會議室開會 林志嘉：內部會懲處

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院秘書長林志嘉。記者徐偉真/攝影
立法院秘書長林志嘉。記者徐偉真/攝影

民進黨立委鄭運鵬昨天指國民黨台北市黨部晚上使用立法院會議室召開幹部會議，認為這是黨國不分；立法院秘書長林志嘉今天表示，未來會加強管控，不讓類似情形發生，也會對立院總務相關人員做出懲處。

鄭運鵬昨天晚上在臉書發文表示，國民黨台北市黨部晚上利用立法院會議室召開基層幹部訓練。林志嘉今天出席「立法院人權促進會」成立大會，大會前接受媒體訪問，媒體詢問會議室借用情形。

林志嘉說，國民黨立委賴士葆向立院借用會議室時，說要辦公聽會，結果是這樣的用途，這違反辦公室租借條例，內部會做懲處，未來控管會加強，類似情形不會再發生，目前還在查過去有沒有類似情況；媒體追問懲處對象是誰，林志嘉說是立院總務有關的人員。

立法院 林志嘉 國民黨

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