反擊屢遭傳下台 蘇貞昌：做到流汗被嫌到流涎

近日內改組傳言不斷，行政院長蘇貞昌今在立法院表示，行政院長這工作辛苦而繁重，他得蔡總統信任為國家做事服務也盡心盡力，近兩年來全體公務人員守住非洲豬瘟、防疫成功也拚經濟，卻一夜之見好像什麼都不對，好像台語俗諺說的，「做到流汗，被人嫌到流涎(口水)」。

蘇貞昌內閣近日風波不斷，改組風聲陸續傳出，總統府上周則是正式否認此事，還透過與蔡英文總統與蘇貞昌臉書貼出同一支影片，秀出今年續任閣揆後的所有政績，同步標註對方，強調護國團隊繼續打拚。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢前指出，行政院長這工作辛苦而繁重，他得蔡總統信任為國家做事服務、盡心盡力，近兩年來全體公務人員守住非洲豬瘟、防疫成功也拚經濟，卻一夜之見好像甚麼都不對，有時候基層公務員也覺得喪氣，好像「做到流汗，被人嫌到流涎(口水)」，但他還是鼓勵基層公務員，大家要挺住不要氣餒。

蘇貞昌說，批評就算尖銳，但有則改之、無則嘉勉，職位不重要，能夠做事最最重要，希望國人支持努力做事的公務人員，給予溫暖與肯定。