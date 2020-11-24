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施政報告遭狂杯葛12次 蘇貞昌質疑藍委本末倒置
行政院長蘇貞昌今12度赴立法院施政報告並備詢，依然無法上台，而國民黨黨主席則是另闢戰場，要邀請蔡英文總統電視辯論放寬萊豬進口一事。蘇貞昌會前質疑藍委作法是本末倒置，有什麼指教也是在立法院，應該這樣比較正常。
國民黨主席江啟臣日前在秋鬥遊行隔空喊話，邀請蔡總統對放寬萊豬進口進行電視辯論；國民黨文傳會主委王育敏、立委陳以信，今天上午更前往總統府，遞送「萊豬進口辯論邀請函」。
蘇貞昌會前受訪時表示，立法院詢答就是最好的辯論，立委質詢行政院長，院長回答，這是憲法職責運作，藍委杯葛讓立院空轉，不行使職責、又要另外搭台辯論，其實人民不樂見，也是本末倒置，拜託國民黨立委讓立院正常運作，有什麼指教也是在立法院，應該這樣比較正常。
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