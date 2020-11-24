林峯正：小英基金會非民進黨黨產 財務單純沒有不動產

蔡英文總統的「小英基金會」日前被國民黨立委質疑接受民進黨捐款，可能是民進黨的附隨組織。黨產會主委林峯正上午接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，強調小英基金會沒有任何不動產，只有單純的一般捐款，絕對不是民進黨黨產；林也透露，當初為了查國民黨黨產有訪問過前總統李登輝和前國策顧問劉泰英，不過李登輝說他都不清楚，劉泰英則不願意談。

林峯正表示，小英基金會在被質疑後黨產會已經主動追查，發現該基金會沒有任何不動產，只有經常的費用，就是一般捐款，是一個很新基金會。只有蔡總統一開始用自己的錢捐3000萬成立基金會，如果還有人有其他意見，請提供資料給黨產會，小英基金會財產的狀況就是這麼單純，而且現在新任的董事也與民進黨無關。

主持人周玉蔻詢問，過去國民黨內管錢的包含總統府前資政徐立德與劉泰英，黨產會是否有訪問過兩人？李峯正表示，黨產會有訪問過劉泰英，但劉不太願意談，而李登輝也訪談過，但李都說不清楚。前總統馬英九則因為三中案已經去法院訪談。

對於若國民黨有機會在2024重返執政，是否會在之前處理掉國民黨黨產。林峯正說，他當初來黨產會的目的就是「消滅黨產會」，希望盡快處理完。他表示，目前凍結的不當黨產有768億，但僅收回1400多萬，還有30幾案正在打官司，未來可能會有更多。

周玉蔻問林峯正，雖然身為黨產會主位，但過去父親曾在國民黨任職。林說，父子之間沒有辦法切割，但自己從頭到尾沒有參加過國民黨附隨組織辦的活動，國民黨立委葉毓蘭還因此說他人格發展不完整；他強調，自己年輕的時候就不喜歡救國團那個形式，父親也沒有催促他去參加，「我參與公共事務的過程都跟國民黨沒關係」。