蔡正元：藍營吃太多馬英九口水 以為當好人就沒事

國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書以「鬥爭」為題發文，指行政院為了鬥爭在野黨養網軍還有「路軍」，也就是假裝路人的網軍，要陷害牛肉麵冠軍。但藍營的支持者就像半個馬英九，沒人起底「路軍」。蔡正元還諷刺，藍營就是吃了太多馬英九口水，不知道什麼是鬥爭，也不知道該如何鬥爭，以為當好人就沒事。

蔡正元表示，民進黨為了輔選美國總統川普，不惜吞下以前指摘「瘦肉精吃了會絕子絕孫」的說法，蠻橫的下令要台灣人吃下瘦肉精美國豬；行政院為了護航瘦肉精美國豬，不惜挑上牛肉麵冠軍得主，硬指牛肉麵也有瘦肉精牛肉，結果遭到重重打臉，行政院那個不大不小的官 （指政院前發言人丁怡銘）只得下台。

蔡正元說，行政院為了鬥爭在野黨，用納稅人的錢私下養網軍，當起「中央廚房」製造砲彈，供應各路網軍彈藥；行政院不只攻擊在野黨，也攻擊牛肉麵冠軍，鬥爭就是無上限也無底限。除了網軍之外還有「路軍」，就是假裝路人的網軍，找坑找洞要陷害牛肉麵冠軍，以轉移焦點。綠色「路軍」檢舉牛肉麵冠軍這個那個，無非就是轉移焦點和製造寒蟬效應，要堵悠悠之口。

蔡正元還說，藍營支持者就是半個馬英九，又笨又善良，從來沒有人去肉搜「路軍」，也沒有人起底「路軍」，更沒有人會霸凌「路軍」。他還諷刺，藍營就是吃了太多馬英九口水，不知道什麼是鬥爭，也不知道該如何鬥爭，以為當好人就沒事。