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真正沒房產立委在這！月租1.5萬元擠全家
民進黨立委高嘉瑜房產爭議延燒，甚至發展出房間很亂的番外篇，也讓立委擁有多少房產連帶受討論。根據財產申報資料顯示，目前包括民進黨立委洪申翰、賴品妤名下皆無土地、建物等不動產；時代力量立委邱顯智更是「資深無殼蝸牛」，一家人長年在新竹市租屋。
邱顯智過去擔任時代力量黨主席時曾自嘲，自己可能是現在台灣唯一一位還在租房子的黨主席了。邱顯智說，自己來自嘉義，國小一年級的時候，父親在嘉義市郊買了一棟1、2樓的房子，當時只花了80萬；然而過了多年，女兒都已經念國小了，但還是買不起房，只能選擇繼續在新竹租房子。
邱顯智指出，幸好自己很幸運，遇到了非常好的房東，當時的房租才1.5萬元，直到現在都沒有漲過，但仍很能體會那種租屋的不安全感，會深怕哪天，房東說要收回去、不租了，就沒有家了。
據了解，邱顯智過去身為執業律師買不起房，也和長年投身人權運動有關，接的許多案子，當事人都十分弱勢，遑論負擔律師費。一位近邱友人表示，以邱顯智能力，如果有心賺錢早就不知道買幾棟房了，但邱毅然決然踏上人權律師這條人煙罕至的道路，令人尊敬。
邱顯智表示，台灣房價實在太高，年輕人縱使咬緊牙關買了房，但身上背著房貸，也變相成了包袱；導致平時工作就算被壓榨，也因害怕丟了工作不敢發聲，就這樣一輩子被房貸追著跑了；因此時代力量關心居住正義議題，未來也會繼續努力推動囤房稅、實價登錄修正版本等，讓年輕人看得到渴望買房的希望。
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