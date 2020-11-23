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治安會報開了 蘇貞昌：社會盼快賞快罰 展現辦案效率
行政院長蘇貞昌今主持「行政院109年第一次治安會報」並聽取「校園安全維護策進作為」及「強力打擊街頭暴力犯罪」報告。針對近期幾件治安憾事，蘇貞昌期許警察同仁「經一事、長一智」、痛定思痛，痛改才能符合努力的目標、符合社會期待。
蘇貞昌說，過去因應疫情影響，治安會報暫無召開，但就治安議題已分別透過院會、專案會議共計16場，感謝同仁齊心合力，在治安及防疫方面有諸多突破及幫忙。
蘇進一步指出，政府全力支持治安工作，已完成「槍砲彈藥刀械管制條例」及「刑法」第149、150條聚眾鬥毆罪修正案。同仁表現優異，本月剛破獲史上最大宗的10萬顆子彈的走私案，搜出長短槍100多支，若沒有堵住破口，後果恐不堪設想。
而針對近期社會幾起憾事，外界認為政府做法有瑕疵、遺憾，蘇貞昌則強調，同仁表現瑕不掩瑜，期許同仁「經一事、長一智」、痛定思痛，痛改才能符合努力的目標、符合社會期待。他同時感謝地方政府配合，中央、地方多聯繫，讓治安工作做得更好。
蘇貞昌首先針對刑事被告防逃機制一案表示，用老式方法動用警力24小時監控，不僅易使同仁疲勞，且不一定有效果，現在已有科技設備監控等機制，請法務部、內政部就各項配套措施儘速作為完成。
蘇隨後並針對警政署「校園安全維護策進作為」報告指出，防範憾事發生，最重要的因素是「人」與「態度」。巡邏不在於看到犯人、破獲犯罪，而是看到環境、預見犯罪如何防制。當員警依專業訓練與經驗判斷發現環境有所不足，如雜草過高可能有安全疑慮、監視器不足或路燈故障等情況，應及早提出，否則後果就如所謂「破窗理論」，容易引誘犯罪。
蘇院長強調，社會期待看到政府快賞快罰、信賞必罰的態度，請相關單位重視，用相關機具及機制解決問題，並讓社會看到台灣辦案的效率與魄力。
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