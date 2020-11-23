少子化嚴重 賴清德：盼減輕年輕父母負擔 解決國安問題

副總統賴清德今天下午接見「第28屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，他致詞時表示，政府透過持續擴大公立幼兒園、推動準公共化幼兒園及發放育兒津貼等方式，期能擴展平價教保服務並減輕年輕父母們的負擔，提高國人生養子女的意願，以解決國安問題。

賴清德致詞時先代表蔡總統恭喜每一位幼鐸獎的得獎人，感謝把每個孩子都視同己出，因此能獲得幼兒教育最高榮譽，誠屬不易。

賴清德認為，幼兒教育是所有教育的基礎，既然是基礎，必然有其辛苦的一面，但在大家孜孜不倦，辛勤經營幼兒教育，讓孩子得到最好的幫助，實是非常值得肯定，他也要表達誠摯謝忱。

賴清德指出，中華幼兒教育策進會28年來，對於推動國家幼兒教育政策貢獻良多，不僅擔任政府與教保人員的橋梁，也負起教育功能，讓第一線工作的教保服務人員都能夠與時俱進，提供最好、最現代、最進步的專業知識給國家未來的主人翁，他也要代表蔡總統表達感謝之意。

談及政府對於幼兒教育的關心跟支持，賴清德表示，這些年來，國人生育率降低，近3年來，每一年出生的新生兒不到20萬人，尤其今年受到新冠肺炎的影響，生育率更是大幅降低；加上國人平均餘命也逐年增加，根據衛福部的統計，國人餘命已超過80歲，65歲以上的人口也已占總人口的14％。可見，在孩子生得少、長輩活的老，而且比例越來越高的狀況之下，這已牽涉到國安問題，也因此人口政策非常重要。

面對高齡社會到來，賴清德指出，政府除推出長照2.0照顧長輩；在幼兒照顧方面，政府也透過持續擴大公立的幼兒園、推動準公共化幼兒園，以及發放育兒津貼等方式，希望能擴展平價教保服務，希望能藉此減輕年輕父母的負擔，以提高國人生養子女的意願。

針對秋冬流感疫苗議題，賴清德則請大家不用擔心，只要大家養成勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離的公衛習慣，不僅孩子健康，父母也會健康。