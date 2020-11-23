僑務專家會議再被質疑法源 江啟臣要求三個月內提報告

立法院外交及國防委員會今天審查僑委會預算，朝野立委再度質疑僑委會委員長童振源上任後召開「僑務工作專家會議」的法源依據，日前因「僑務工作專家會議」被質疑合法性，僑委會已經被凍結50萬元預算，今天國民黨立委江啟臣再要求，僑委會必須在三個月內將檢討報告送到委員會，預算才同意動支。

江啟臣今天表示，僑委會的專家會議應該有法源，不然就以臨時性諮詢為主，經討論後，委員會做成主決議，要求僑委會針對僑務工作專家會議之設置要點、預算支用、適法性進行檢討，三個月內將送交書面報告至立法院外交及國防委員會。

今天民進黨立委王定宇也詢問，此專家會議是定期或不定期？不定期其實比較單純，定期的話就有組織法問題，各機關不太能這樣去設常設單位，他也強調，「不是不讓你做，常設組織不能便宜行事用公務預算。」

民進黨立委羅致政詢問，這個工作會議是常態性的會議，還是不定期針對任務所需找專家學者來開會？今年9月已開過一次工作會議，參與者如何產生？

童振源回應，當時有72人到現場，共有10個小組，包括金融、法律、新創、教育、經貿等產學專家，包過幾個產業秘書長及大學校長都邀請列入，主要是台灣內部的專家，與過去僑務榮譽職不同，因此設了設置要點，而在設置要點上，原則上希望一年能和專家見面一次，私底下也會不定期請教。