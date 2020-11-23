快訊

高中多元選修看手氣？數學進階研究變成焊接課

僑務專家會議再被質疑法源 江啟臣要求三個月內提報告

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

立法院外交及國防委員會今天審查僑委會預算，朝野立委再度質疑僑委會委員長童振源上任後召開「僑務工作專家會議」的法源依據，日前因「僑務工作專家會議」被質疑合法性，僑委會已經被凍結50萬元預算，今天國民黨立委江啟臣再要求，僑委會必須在三個月內將檢討報告送到委員會，預算才同意動支。

江啟臣今天表示，僑委會的專家會議應該有法源，不然就以臨時性諮詢為主，經討論後，委員會做成主決議，要求僑委會針對僑務工作專家會議之設置要點、預算支用、適法性進行檢討，三個月內將送交書面報告至立法院外交及國防委員會。

今天民進黨立委王定宇也詢問，此專家會議是定期或不定期？不定期其實比較單純，定期的話就有組織法問題，各機關不太能這樣去設常設單位，他也強調，「不是不讓你做，常設組織不能便宜行事用公務預算。」

民進黨立委羅致政詢問，這個工作會議是常態性的會議，還是不定期針對任務所需找專家學者來開會？今年9月已開過一次工作會議，參與者如何產生？

童振源回應，當時有72人到現場，共有10個小組，包括金融、法律、新創、教育、經貿等產學專家，包過幾個產業秘書長及大學校長都邀請列入，主要是台灣內部的專家，與過去僑務榮譽職不同，因此設了設置要點，而在設置要點上，原則上希望一年能和專家見面一次，私底下也會不定期請教。

僑委會 江啟臣

延伸閱讀

影／關中：國民黨換柱和拿郭台銘壓制韓流令我傷心

美官員悄訪台 江啟臣：勿大內宣 避免介入美內政爭議

蘇揆說詢答就是最好的辯論 藍冷回：他不是蔡英文

立委質疑僑務專家會議沒法源 要求3個月內提報告

相關新聞

影／關中：國民黨換柱和拿郭台銘壓制韓流令我傷心

考試院前院長關中今舉辦新書「明天會更好：關中傳奇」發表會，當年也是黨內改革派的關中被問到如何看待現在國民黨主席江啟臣所領...

陳時中自爆曾裝支架 「沒健保幫忙我就無法活跳跳」

健保將於本周健保會討論調漲事宜，民眾黨立委蔡璧如今於立院衛環委員會批評健保支出越來越高。衛福部長陳時中則回應，醫療費用支...

少子化嚴重 賴清德：盼減輕年輕父母負擔 解決國安問題

副總統賴清德今天下午接見「第28屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，他致詞時表示，政府透過持續擴大公立幼兒園、...

蘇貞昌24日12度赴立院施政報告 國民黨將續杯葛

行政院長蘇貞昌明天將第12度赴立法院提出施政報告並備質詢。國民黨團總召林為洲今天說，若蘇貞昌不對放寬萊豬進口道歉，就不讓...

關中嗆蔡政府：改名「關中天」 看你能不能把我關起來

NCC日前決議中天新聞台不予換照。考試院前院長關中今天出席新書發表會，對此表示非常氣憤，他說，一個政府不知道天下為公嗎？...

黃之鋒等人認罪還押 林飛帆：中共對國際社會叫板

香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥和成員周庭今天在法庭承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，法官宣布下月2日判刑，各人還押...

來台助蔣中正抗共的日本白團 爭議黑歷史扯出走私、日軍購弊案

日本白團協助中華民國策畫反共軍事行動，白團幕後所代表的日本右派秘密組織，其實充滿爭議作風，與日本黑道幫派非法組織都有關係，日後還涉及軍火採購行賄弊案。

黃之鋒、周庭等人還押 林飛帆：中共對國際叫板

民進黨副秘書長林飛帆今天說，從抓捕立法會議員、區議員、取消議員資格、國安搜索校園、指控國際學者主張港獨等，再到今日對黃之...

禁口罩出口遭中國列戰犯 蘇貞昌：培育技職人才

行政院長蘇貞昌今天表示，他因為禁止口罩出口而被中國宣布是頭號戰犯，當初透過眾多技職人才努力提升口罩產能防範疫情，未來會透...

【重磅快評】人民街頭反黨國 小英讚美查水表新黨國？

多像一齣黑色喜劇？蔡英文總統在一場針對她箝制新聞自由有關的秋鬥遊行後的第二天，竟然以「避免威權主義與假訊息之干擾」為題目...

重視人才培育 蘇貞昌：政府搭舞台、台灣好將來

行政院長蘇貞昌今（23）日表示，身為行政院長，其實就是個工人，要集合各部會及產業資源，搭建好舞臺，讓孩子演出精彩。他表示...

U值媒／蘇貞昌蹭鬼滅之刃熱度，哪裡錯了？

對於熟悉鬼滅之刃劇情的人，大概都知道，受害者心中對於受傷與磨難，沒有逃避的權利，只有拼命求生存的站起來，守護自己該守護的人與事，這是動漫角色炭治郎的堅定信念，但它絕對不是一個擁有訊息權力及治理權政府或首長的座右銘，鬼滅文本裡，這是弱者的求生語言，不是強者的安慰話語。

熱門新聞

高嘉瑜曝光閨房堪比回收場 這一塊汙漬嚇壞網友

枕頭泛黃網友驚訝 高嘉瑜：已用十年 房間沒蟑螂有壁虎

新冠重症台商自費從迦納包機回台！指揮中心開特例

蔣正志尚未尋獲 空軍驚傳同隊士官長輕生

【即時短評】找回革命黨榮光 秋鬥一小步是國民黨的一萬步

整理包／10年一度人口普查來了！普查員會問什麼？拒答會怎樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。