關中嗆蔡政府：改名「關中天」 看你能不能把我關起來

NCC日前決議中天新聞台不予換照。考試院前院長關中今天出席新書發表會，對此表示非常氣憤，他說，一個政府不知道天下為公嗎？一個政府不知道兼善天下嗎？一個政府不懂得天理人情嗎？竟做出這種無法無天、喪盡天良的事，簡直是荒唐到極點，政府可以不同意媒體的觀點，但怎麼可以這樣關台呢？他更說，自己叫關中沒有號，以後改名「關中天」，「看你能不能把我關起來」。

關中說，他在住院期間，一直看到媒體報導「關中、關中、關中」，想說自己怎麼了，退休六年來都安分守己，怎麼會報導「關中、關中」，原來是「關中天」。

關中表示，大家都是知識分子，稍微有點常識的人都知道言論自由，尤其媒體的言論自由是最基本的。美國紐約時報一天照三餐罵川普，他也不敢怎樣，現在世界上亂成一團，彼此還不是相互包容，尋求一個中間讓大家可以共存共榮，這世界上你活別人也要活。所以關中天讓他痛心疾首。

被問到蔡政府這樣的做法是否是威權體制，關中表示，何止威權，簡直是霸道、無法無天，荒唐到了極點；政府絕對不能這樣方式來處理媒體，他可以不同意媒體的觀點，但怎麼可以這樣關台呢？全世界連獨裁國家都不會這樣做。從這件事看旯，他認為台灣比獨裁還要獨裁。

關中也說，人民要自己選擇，如果願意接受這樣生活，就忍氣吞聲，否則就站出來大聲表達自己的意見，這個政府完全不考慮人民觀感、社會觀感，也不顧自己形象。