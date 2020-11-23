黃之鋒等人認罪還押 林飛帆：中共對國際社會叫板

香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥和成員周庭今天在法庭承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，法官宣布下月2日判刑，各人還押監房看管。民進黨副秘書長林飛帆表示，很遺憾得知消息，中共入人於罪已經不是新聞，但這些日子港府與北京的作為已經越來越誇張，毫不忌憚國際社會反應。

林飛帆說，這陣子，從抓捕立法會議員、區議員、取消議員資格、國安搜索校園、指控國際學者主張港獨等，再到今對黃之鋒、周庭等人判還押入監，這是中共對國際社會叫板，宣示香港依然是北京的囊中物。

他又說，黃之鋒、周庭等幾位都是他的好友，「此刻再看他們入獄，自然很替他們擔心，但我也知道他們都有最堅毅的心志，也都對香港人懷抱信心。願義士平安歸來，願所有手足不失希望。」

林飛帆說，也希望無論是政府或民間，都希望大家持續關注香港。北京越強硬，台灣的民主角色持續聲援、協助香港的力量就越重要。