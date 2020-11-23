影／關中：國民黨換柱和拿郭台銘壓制韓流令我傷心

考試院前院長關中今舉辦新書「明天會更好：關中傳奇」發表會，當年也是黨內改革派的關中被問到如何看待現在 國民黨 主席 江啟臣 所領導的改革。關中提出三點建言，強調國民黨不能放棄自己的基本理念，要重視訓練人才以及加強團結，他以「換柱」與韓國瑜總統初選時黨內推出郭台銘壓制 韓流 為例，認為不管選輸選贏都不能做這種事，「我仍對國民黨充滿期待，尤其對年輕的主席期待更深」。

關中表示，首先，國民黨不能放棄自己基本的理念，在台灣，國民黨是一個代表統的政黨，不能說「不統、不獨、不武」（前總統馬英九2008年提出），說不統就代表就接受台獨了嗎？關中強調，自己說的統是有條件的，是必須和平反對武力的統，讓兩岸能夠融合的統。他認為，時代、環境在變，有人說現在是少數（指統），但未來未必是少數。

關中說，當大環境改變，台灣常說維持現狀，但現狀不是台灣決定的，是美國決定的，現在中國大陸也要加進來參與決定，所謂的不統、不獨保持現狀的背景就沒有了，所以國民黨絕對不能放棄自己的理念，支持者再少也不能放棄，「你放棄理念就不是一個政黨，就沒辦法跟民進黨去比較去競爭」。

第二，關中認為，國民黨要加強團結。他坦言，國民黨過去發生兩件令他很傷心的事，一件是「換柱」，二是當「韓流」北上總統初選時，黨內就推出鴻海創辦人郭台銘加入初選，把整個局面給打亂掉，把韓流士氣給壓下去。他經由正當程序產生的人，怎麼可以把他換掉呢？怎麼可以另外想找人呢？這不是自亂陣腳嗎？絕對不可以做這件事情，選輸選贏都不可以做這種事情。

第三，關中強調，國民黨要重視訓練人才，他過去從事黨務工作最重視就是訓練，但他認為國民黨現在不重視訓練也不愛護自己的幹部，所以現在黨的士氣很低落。最後他強調，國民黨要有點志氣，要堅持理念、立場，不能人云亦云隨時改變。

媒體詢問，江啟臣目前作為有符合關中對國民黨要拔擢年輕人的期待嗎？關中說，他仍然有期待，尤其對年輕的主席期待更深。因為他認為他們不會有太舊的包袱，也不會有太陳腐的思想，應當要有所作為，所以他充滿了期待，「我對這個黨還是充滿希望，你熱愛一個黨你永遠不會對他失望的」。