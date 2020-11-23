【即時短評】查廠說變就變 衛福部為民把關的魄力呢？

距離明年1月1日美國萊豬開放在即，面對民眾憂慮，衛福部長陳時中日前發下豪語，指出在新制上路前，食藥署將派員赴美，針對進口量大的廠進行實地查廠，還強調，在查廠程序完成之前，含萊劑豬肉不會進口。

陳時中還說了一句，認為社會輿論好像是「我們要強拿著肉，灌到大家嘴巴裡面去」，一副受了委屈的口吻，彷彿政府在做對的事情，卻得不到在野黨，以及社會上下的諒解。

但陳時中信誓旦旦的承諾，說完不到兩周，現在衛福部次長石崇良在立法院備詢竟又改口，海外查廠非進口的必要條件，等於打臉部長，把他的承諾整個推翻。到底是次長狀況外，還是部長先前隨口胡說？一下子成羅生門。

先不論萊劑豬肉對人體到底有無影響，政府都得讓民眾安心，畢竟過去民進黨也曾反對過萊劑美牛，如今相隔8年，說法180度大轉變，萊劑既然可能因為政治因素「有害」，現在當然也可能因為政治因素「無害」，而政治因素毫無科學根據，民眾茫然之際，更需要政府層層把關，以說服他們。而比照進口牛肉，至美國查廠，並不過分。

要是衛福部仍維持「查廠非必要條件」說法不改變，讓陳時中當一位言而無信的部長，那不但衛福部自防疫有成以來，所建立的信用要破功，那份堅持把關台灣民眾健康的魄力恐怕也會蕩然無存。